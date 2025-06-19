Проблему військових-ФОПів частково вирішено — Гетманцев

Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Верховна Рада підтримала мої поправки, які повертають справедливість для ФОПів на фронті», — написав Гетманцев.

ФОП-контрактники також звільнені від сплати ПДФО, ЄП, військового збору та ЄСВ.

Податкова автоматично отримує дані про військових-ФОПів — і автоматично застосовує звільнення. Обмеження в 10 днів на подання документів — скасовано.

Після демобілізації є: 150 днів на подання звітності без штрафів та 180 днів на сплату податків за працівників — теж без штрафів і пені.

Увесь податковий борг військових-ФОПів підлягає анулюванню.

Податкова зобов’язана відновити реєстрацію єдиного податку з дати її анулювання (якщо скасували через борг).