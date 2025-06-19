Верховна Рада підтримала поправки до законопроєкту, які повертають справедливість для ФОПів на фронті.Про це написав Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Проблему військових-ФОПів частково вирішено — Гетманцев
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Що відомо
«Верховна Рада підтримала мої поправки, які повертають справедливість для ФОПів на фронті», — написав Гетманцев.
Що змінюється:
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ФОП-контрактники також звільнені від сплати ПДФО, ЄП, військового збору та ЄСВ.
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Податкова автоматично отримує дані про військових-ФОПів — і автоматично застосовує звільнення. Обмеження в 10 днів на подання документів — скасовано.
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Після демобілізації є: 150 днів на подання звітності без штрафів та 180 днів на сплату податків за працівників — теж без штрафів і пені.
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Увесь податковий борг військових-ФОПів підлягає анулюванню.
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Податкова зобов’язана відновити реєстрацію єдиного податку з дати її анулювання (якщо скасували через борг).
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Якщо в податкової немає інформації про ФОП-військового — можна подати заяву. Без обмеження у часі та зі збереженням усіх прав.
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Нагадаємо
- Проблему відмови банків у кредитах військовослужбовцям вивчають у комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, і його голова Данило Гетманцев анонсував підготовку рішень для її подолання.
- Наразі банки не відкривають кредитні ліміти та блокують послугу «Оплата частинами» для військових.
Коментарі - 1
Тобто умовний мажор котрий працював через ФОП, просто дає трохи баксів кому треба, отримує убд, і анулює свій податковий борг, оце потужно!
«ФОП-контрактники також звільнені від сплати ПДФО, ЄП, військового збору та ЄСВ.»
Чекаємо новин в ЗМІ про збільшення ФОП-«контрактників» котрих раптово побільшає, так само як і мільйонерів під час війни, що є не меншим парадоксом :)