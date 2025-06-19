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19 червня 2025, 8:19

Проблему військових-ФОПів частково вирішено — Гетманцев

Верховна Рада підтримала поправки до законопроєкту, які повертають справедливість для ФОПів на фронті.Про це написав Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Верховна Рада підтримала поправки до законопроєкту, які повертають справедливість для ФОПів на фронті.
Фото: mod.gov.ua

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Що відомо

«Верховна Рада підтримала мої поправки, які повертають справедливість для ФОПів на фронті», — написав Гетманцев.

Що змінюється:

  • ФОП-контрактники також звільнені від сплати ПДФО, ЄП, військового збору та ЄСВ.

  • Податкова автоматично отримує дані про військових-ФОПів — і автоматично застосовує звільнення. Обмеження в 10 днів на подання документів — скасовано.

  • Після демобілізації є: 150 днів на подання звітності без штрафів та 180 днів на сплату податків за працівників — теж без штрафів і пені.

  • Увесь податковий борг військових-ФОПів підлягає анулюванню.

  • Податкова зобов’язана відновити реєстрацію єдиного податку з дати її анулювання (якщо скасували через борг).

  • Якщо в податкової немає інформації про ФОП-військового — можна подати заяву. Без обмеження у часі та зі збереженням усіх прав.

Читайте також: Гетманцев збиратиме комітет щодо проблеми безвідсоткових кредитів для військових

Нагадаємо

  • Проблему відмови банків у кредитах військовослужбовцям вивчають у комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, і його голова Данило Гетманцев анонсував підготовку рішень для її подолання.
  • Наразі банки не відкривають кредитні ліміти та блокують послугу «Оплата частинами» для військових.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Я_ __
Я_ __
19 червня 2025, 8:46
#
«Увесь податковий борг військових-ФОПів підлягає анулюванню.»

Тобто умовний мажор котрий працював через ФОП, просто дає трохи баксів кому треба, отримує убд, і анулює свій податковий борг, оце потужно!

«ФОП-контрактники також звільнені від сплати ПДФО, ЄП, військового збору та ЄСВ.»

Чекаємо новин в ЗМІ про збільшення ФОП-«контрактників» котрих раптово побільшає, так само як і мільйонерів під час війни, що є не меншим парадоксом :)
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