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19 червня 2025, 8:02

Lavazza задумалася про злиття з німецькою Dallmayr на тлі зростання цін

Італійська компанія Lavazza вивчає можливість об'єднання з німецькою Dallmayr з метою створення міжнародного кавового холдингу з оборотом до 5 млрд євро. Про це повідомляє Corriere della Sera. Консультантом Lavazza з операції виступає інвестиційний банк Goldman Sachs.

Італійська компанія Lavazza вивчає можливість об'єднання з німецькою Dallmayr з метою створення міжнародного кавового холдингу з оборотом до 5 млрд євро.
Фото: shutterstock.com

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Деталі

За попередньою схемою обговорюється варіант обміну акціями, в рамках якого контроль в об'єднаній структурі залишиться за італійською сім'єю Лавацца.

Для Lavazza це може стати другою великою угодою за останні два роки. У 2024 році компанія провела публічну пропозицію щодо викупу акцій італійської IVS Group — одного з лідерів із встановлення та обслуговування вендингових автоматів. В результаті Lavazza отримала 49% капіталу IVS з опцією переходу до контролю у період з 2027 по 2034 рік.

За підсумками 2024 року виторг Lavazza склав 3,35 млрд євро (+9,1%), чистий прибуток — 82 млн євро (+21%).

Німецький партнер з потенційної угоди, компанія Dallmayr, була заснована у XVIII столітті в Мюнхені і залишається у сімейній власності. Штат налічує близько 4800 працівників. Компанія переробляє близько 71 тис. тонн кави на рік та управляє більш ніж 121 тис. кавових автоматів у 50 країнах. Вона також володіє найбільшим магазином делікатесів у Європі, розташованим у Мюнхені, який щорічно відвідують до 3,5 млн людей.

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Що дасть злиття з німецькою компанією

Злиття з Dallmayr дозволило б Lavazza зміцнити позиції на німецькому ринку та отримати перевагу у закупівлі кави на тлі зростання цін. У 2024 році котирування сортів арабіка та робусту зросли більш ніж на 70%.

Компанія також враховує торгові ризики: зокрема, Lavazza вже перенесла 50% виробництва для ринку США до Філадельфії, щоб мінімізувати вплив можливих нових мит.

У квітні генеральний директор компанії Lavazza Антоніо Баравалле заявив, що терпіння споживачів до зростання цін на каву перебуває на межі. За його словами, подорожчання пов'язане зі спекуляціями на фінансових ринках та кліматичними змінами.

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Нагадаємо

  • Біржові ціни на каву сорту арабіка (Arabica) поновили історичний максимум. Вартість березневого ф'ючерсу на кавові зерна цього сорту зросла на 2,3% і на максимумі сягнула $3,56 за фунт ($7,85 за кілограм)
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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