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18 червня 2025, 18:25

JPMorgan та SEC досліджують можливість перенесення ринків капіталу на блокчейн

Представники найбільшого американського банку JPMorgan провели зустріч із цільовою групою з питань криптовалюти Комісії з цінних паперів і бірж США. Про це 18 червня повідомляє Мінфін із посиланням на сайт SEC.

Представники найбільшого американського банку JPMorgan провели зустріч із цільовою групою з питань криптовалюти Комісії з цінних паперів і бірж США.

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Ключові теми обговорення

Під час зустрічі сторони розглядали перспективи інтеграції блокчейн-технологій у традиційні фінансові ринки. Зокрема, обговорювали:

  • Технічну можливість переходу окремих сегментів ринків капіталу на публічні блокчейн-мережі.
  • Оцінку потенційних ризиків та переваг для всіх учасників ринку.
  • Розроблену JPMorgan цифрову платформу для проведення угод репо.
  • Конкурентні переваги, які може отримати банк у сфері токенізації реальних активів (RWA).

Технологічні розробки JPMorgan

Банк активно інвестує у блокчейн-напрямок, зокрема в розробку власної платформи для угод репо. Ця система дозволяє автоматизувати та прискорювати операції з тимчасовою передачею цінних паперів.

Нагадаємо, що JPMorgan Chase подав заявку на реєстрацію торгової марки JPMD для криптоактивів.

Чому це важливо

Обговорення між JPMorgan та SEC свідчать про поступове визнання блокчейн-технологій традиційними фінансовими інститутами. У разі реалізації цих ініціатив, ринки капіталу можуть отримати підвищену прозорість операцій, зниження витрат на посередників, прискорення розрахунків та нові інвестиційні можливості через токенізацію активів.

Проте успіх цих змін залежатиме від балансу між інноваціями та регуляторними вимогами.

До теми: Apple, Tesla та Nvidia у «цифрі»: Bybit і Kraken запустили торгівлю токенізованими акціями

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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