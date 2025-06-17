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17 червня 2025, 14:47

JPMorgan Chase подав заявку на реєстрацію торгової марки JPMD для криптоактивів

Банківський гігант JPMorgan Chase подав заявку до Відомства з патентів і товарних знаків США (USPTO) на реєстрацію нової торгової марки JPMD. Цей крок безпосередньо стосується сфери блокчейну та криптоактивів, викликаючи обговорення у криптовалютній спільноті. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на Incrypted.

Банківський гігант JPMorgan Chase подав заявку до Відомства з патентів і товарних знаків США (USPTO) на реєстрацію нової торгової марки JPMD.

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Деталі заявки

Новий товарний знак JPMD охоплює широкий спектр діяльності, пов'язаної з віртуальними активами, включаючи:

  • торгівлю віртуальними активами,
  • обмін та трансфер криптоактивів,
  • надання платіжних послуг,
  • випуск активів на основі блокчейну,
  • брокерську діяльність,
  • переказ електронних грошей та інше.

Заявка була прийнята USPTO, проте на момент публікації новини вона ще не отримала офіційного схвалення. Терміни ухвалення рішення поки невідомі.

Читайте також: JPMorgan планує надавати кредити під заставу криптовалютних ETF — Bloomberg

Розмови про новий стейблкоїн

Подача заявки викликала хвилю спекуляцій у криптовалютній спільноті, зокрема, деякі користувачі вважають, що JPMorgan Chase планує випустити власний доларовий стейблкоїн.

Ця гіпотеза узгоджується з травневою заявою The Wall Street Journal про те, що великі американські банки, включаючи JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup та Wells Fargo, можуть випустити власні стабільні монети.

Варто зазначити, що це не перший досвід JPMorgan Chase з технологією блокчейну. У 2019 році банк вже запустив стейблкоїн JPM Coin, прив'язаний не лише до долара, а й до інших валют.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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