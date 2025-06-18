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18 червня 2025, 17:01

Трамп знизив тарифи до 10% для британського автопрому

Президент США Дональд Трамп підписав указ про зниження американських тарифів на британські автомобілі з 27,5% до 10% для 100 тис. автомобілів на рік. Про це пише «Укравтопром».

Президент США Дональд Трамп підписав указ про зниження американських тарифів на британські автомобілі з 27,5% до 10% для 100 тис.
Фото: Associated Press

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Деталі

Угода, досягнута на початку травня, яка має набути чинності до кінця місяця, була оголошена під час саміту G7 і знаменує собою часткове послаблення торговельної напруженості між США і Великобританією.

Зі свого боку Велика Британія дозволить імпорт американського етанолу та яловичини, які відповідають її стандартам безпеки харчових продуктів.

Читайте також: Автопрому приготуватися: Трамп ввів тариф у 25% на імпорт авто у США

Нагадаємо

  • Виробництво легкових автомобілів у Великій Британії у квітні скоротилося на 8,6% щодо того ж місяця минулого року — до 56,534 тис.
  • Дональд Трамп також підтвердив, що з квітня вводить тариф у 25% на імпорт у США будь-яких автомобілів.
  • Британія активно працювала над переговорами з адміністрацією президента США Дональда Трампа щодо зниження базових 10% мит на британський експорт, які були запроваджені у квітні.
  • На початку квітня президент США Дональд Трамп запровадив нові мита на імпорт товарів з понад 180 країн світу. Залежно від країни та окремих груп товарів, ставки коливаються від 10 до 54%.
  • Згодом Трамп призупинив на 90 днів запроваджені для країн світу митні тарифи. На зазначений період для цих країн встановлена єдина митна ставка 10%.

Переваги оформлення поліса ОСЦПВ на «Мінфіні»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Три літри
Три літри
18 червня 2025, 19:08
#
Стармер мабуть саме для цього став на коліна, а ми подумали що то він папери підіймає

Боже, яке посміховисько
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