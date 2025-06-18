Президент США Дональд Трамп підписав указ про зниження американських тарифів на британські автомобілі з 27,5% до 10% для 100 тис. автомобілів на рік. Про це пише «Укравтопром».
18 червня 2025, 17:01
Трамп знизив тарифи до 10% для британського автопрому
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Деталі
Угода, досягнута на початку травня, яка має набути чинності до кінця місяця, була оголошена під час саміту G7 і знаменує собою часткове послаблення торговельної напруженості між США і Великобританією.
Зі свого боку Велика Британія дозволить імпорт американського етанолу та яловичини, які відповідають її стандартам безпеки харчових продуктів.
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Нагадаємо
- Виробництво легкових автомобілів у Великій Британії у квітні скоротилося на 8,6% щодо того ж місяця минулого року — до 56,534 тис.
- Дональд Трамп також підтвердив, що з квітня вводить тариф у 25% на імпорт у США будь-яких автомобілів.
- Британія активно працювала над переговорами з адміністрацією президента США Дональда Трампа щодо зниження базових 10% мит на британський експорт, які були запроваджені у квітні.
- На початку квітня президент США Дональд Трамп запровадив нові мита на імпорт товарів з понад 180 країн світу. Залежно від країни та окремих груп товарів, ставки коливаються від 10 до 54%.
- Згодом Трамп призупинив на 90 днів запроваджені для країн світу митні тарифи. На зазначений період для цих країн встановлена єдина митна ставка 10%.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
Боже, яке посміховисько