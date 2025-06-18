Трамп знизив тарифи до 10% для британського автопрому

Президент США Дональд Трамп підписав указ про зниження американських тарифів на британські автомобілі з 27,5% до 10% для 100 тис. автомобілів на рік. Про це пише «Укравтопром».

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Угода, досягнута на початку травня, яка має набути чинності до кінця місяця, була оголошена під час саміту G7 і знаменує собою часткове послаблення торговельної напруженості між США і Великобританією.

Зі свого боку Велика Британія дозволить імпорт американського етанолу та яловичини, які відповідають її стандартам безпеки харчових продуктів.

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