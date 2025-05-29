Випуск автомобілів у Великій Британії у квітні знизився на 8,6%, з початку року — на 4,4%

Виробництво легкових автомобілів у Великій Британії у квітні скоротилося на 8,6% щодо того ж місяця минулого року — до 56,534 тис. Про це йдеться у повідомленні Товариства виробників та продавців автомобілів (SMMT).

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Виробництво авто

З початку поточного року (за січень-квітень) виробництво авто зменшилось на 4,4% до 271,77 тис., що є мінімумом для цього періоду з 2009 року.

Випуск легкових автомобілів для внутрішнього ринку минулого місяця знизився на 3,3% — до 13,562 тис. одиниць. Виробництво автомобілів на експорт скоротилося на 10,1% до 42,967 тис. одиниць.

Таким чином, 76% вироблених у Великій Британії автомобілів були відправлені за кордон.

Постачання машин до Євросоюзу зменшилися на 19,1%, у США — на 2,7%, експорт до Китаю та Туреччини зріс на 44% та 31,2% відповідно.

Виробництво комерційних автомобілів у Великій Британії у квітні скоротилося на 68,8% до 2,669 тис. одиниць.

Загалом випуск автомобілів (легкові та комерційні) у країні минулого місяця зменшився на 15,8% до 59,203 тис. одиниць, що є мінімумом для квітня з 1952 року, за винятком 2020 року, коли виробництво машин було практично припинено через ковідний локдаун.

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