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18 червня 2025, 16:42

Авторинок України: Що шукали та обирали українці навесні 2025 року

Український маркетплейс AUTO.RIA провів дослідження ринку нових та вживаних авто, представлених на платформі у березні-травні 2025 року. Експерти проаналізували, як змінювався попит і пропозиція у різних категоріях та цінових сегментах на території України.

Український маркетплейс AUTO.
Фото: depositphotos

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Вживані автомобілі

Згідно з аналітичними даними, найбільше пропозицій вживаних авто навесні 2025 року у Києві (16,1%). Серед областей на першому місці Львівська (11,6%), а одразу за нею — Дніпропетровська (6,8%) та Одеська (6,6%) області.

Дослідження показало, що у березні-травні 2025 року українці найбільше шукали вживані авто в ціновому діапазоні від 10 000 до 15 000 тисяч доларів США. Щодо типу пального — то першість займає дизель (42%), за ним — бензин (36,6%), а доля електродвигунів склала 8,6%.

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Найбільший інтерес українців проявляли до Volkswagen Passat, далі — Skoda Octavia. На третій сходинці — Volkswagen Golf. Усі три автомобілі впевнено тримають лідерство серед переглядів вживаних авто на AUTO.RIA.

Серед найпопулярніших вживаних електрокарів Nissan Leaf, Tesla Model 3 та Tesla Model S.

Найпопулярнішими країнами-виробницями лишаються Німеччина (39,2%) та Японія (21,1%). Після них ідуть США та Франція.

Нові автомобілі

Щодо нових автівок, користувачі найбільше шукали у ціновому сегменті понад 50 000 доларів США (33,6%), а також майже без помітної різниці у сегментах від 25 000 до 35 000 доларів США (23%) та від 35 000 до 50 000 доларів США (22,8%).

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Щодо популярності за типами пального, то серед нових авто лідирує бензин (37,8%), далі — дизель (22,5%) і гібрид (22,3%), електро (17,4%).

Найпопулярнішими «весняними» новими автомобілями стали Renault Duster, Toyota Land Cruiser Prado та Hyundai Tucson.

Цікаво, що дані пошуку і переглядів нових електрокарів разюче різняться від вживаних навесні 2025 року. Так, у першій трійці найпопулярніших опинилися Audi Q4 e-tron, Honda M-NV та Zeekr 001.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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