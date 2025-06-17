За 5 місяців 2025 року українці не поскупились: понад 10 тисяч транспортних засобів змінили власника як подарунок. І це лише за офіційними реєстраціями. Про це йдеться у повідомленні Інституту досліджень авторинку.
Які авто дарують українці у 2025 році. Найпопулярніші марки
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Які авто дарують найчастіше
Найчастіше дарують легковики — 80% таких операцій було пов’язано саме з ними. Вантажівки зайняли тут 12%, напівпричепи — 3%, мотоцикли — 2%. Решта — причепи й автобуси.
Тобто, 4 із 5 подарунків — легкові авто.
Найпопулярніші марки в подарунок
Серед топбрендів:
- Volkswagen — 10,5%
- Mercedes-Benz — 7,0%
- Toyota — 7,0%
- BMW — 6,6%
- Renault — 5,4%
- Audi, Ford, Nissan, Hyundai, Skoda — по 3—5%
Топмоделей
- Volkswagen Passat
- Toyota Camry
- Skoda Octavia
- VW Golf, Touareg, Tiguan
- BMW X5
- Mazda CX-5
- Audi A4
- Nissan Rogue
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Найбільше подарованих авто в Україні мали класичні бензинові мотори — понад 38% усіх випадків. Це найпоширеніший варіант, який легко обслуговувати, просто перепродати, і він не вимагає додаткових навичок чи обладнання.
На другому місці дизель — 34%. Він лишається популярним через економність на трасі й довшу витривалість при інтенсивній експлуатації.
Третє місце посіли версії оснащені ГБО — 13,5%, як типова «українська відповідь» на дорогий бензин.
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Електромобілі як окрема категорія поки що не прориваються в топ — їх лише 5,4% серед подарованих авто.
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