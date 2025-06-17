Які авто дарують українці у 2025 році. Найпопулярніші марки

За 5 місяців 2025 року українці не поскупились: понад 10 тисяч транспортних засобів змінили власника як подарунок. І це лише за офіційними реєстраціями. Про це йдеться у повідомленні Інституту досліджень авторинку.

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Які авто дарують найчастіше

Найчастіше дарують легковики — 80% таких операцій було пов’язано саме з ними. Вантажівки зайняли тут 12%, напівпричепи — 3%, мотоцикли — 2%. Решта — причепи й автобуси.

Тобто, 4 із 5 подарунків — легкові авто.

Найпопулярніші марки в подарунок

Серед топбрендів:

Volkswagen — 10,5%

Mercedes-Benz — 7,0%

Toyota — 7,0%

BMW — 6,6%

Renault — 5,4%

Audi, Ford, Nissan, Hyundai, Skoda — по 3—5%

Топмоделей

Volkswagen Passat

Toyota Camry

Skoda Octavia

VW Golf, Touareg, Tiguan

BMW X5

Mazda CX-5

Audi A4

Nissan Rogue

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Найбільше подарованих авто в Україні мали класичні бензинові мотори — понад 38% усіх випадків. Це найпоширеніший варіант, який легко обслуговувати, просто перепродати, і він не вимагає додаткових навичок чи обладнання.

На другому місці дизель — 34%. Він лишається популярним через економність на трасі й довшу витривалість при інтенсивній експлуатації.

Третє місце посіли версії оснащені ГБО — 13,5%, як типова «українська відповідь» на дорогий бензин.

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Електромобілі як окрема категорія поки що не прориваються в топ — їх лише 5,4% серед подарованих авто.