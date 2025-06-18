За 5 місяців 2025 року відшкодування ПДВ зросло майже на 24 % у порівнянні з минулим роком. Про це йдеться у повідомленні Державної податкової служби від 18 червня.
18 червня 2025, 11:44
З початку року відшкодування ПДВ зросло майже на 24 % — Податкова
Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Відшкодування ПДВ
Як зазначили в ДПС, у січні — травні 2025 року платникам податків було відшкодовано 70,9 млрд грн ПДВ на поточні рахунки.
«Це на 23,8 %, або на 13,3 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року, та на 15 % (+ 9,3 млрд грн) більше у порівнянні з 2023 роком», — йдеться у повідомленні.
У травні 2025 року платникам податків відшкодовано 15,5 млрд гривень. Це на 22,3 % (+2,8 млрд грн) більше, ніж у травні 2024 року. Порівняно з травнем 2023 року показник зріс на 55,9 % (+5,6 млрд грн).
Читайте також: Відшкодування ПДВ у першому кварталі 2025 року зросло на третину
Нагадаємо
- На 1 травня залишок невідшкодованих сум платникам податків зріс до 30,36 млрд грн та збільшився на 3,9 млрд грн у порівнянні з березнем 2025 року.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі