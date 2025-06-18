З початку року відшкодування ПДВ зросло майже на 24 % — Податкова

За 5 місяців 2025 року відшкодування ПДВ зросло майже на 24 % у порівнянні з минулим роком. Про це йдеться у повідомленні Державної податкової служби від 18 червня.

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Відшкодування ПДВ

Як зазначили в ДПС, у січні — травні 2025 року платникам податків було відшкодовано 70,9 млрд грн ПДВ на поточні рахунки.

«Це на 23,8 %, або на 13,3 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року, та на 15 % (+ 9,3 млрд грн) більше у порівнянні з 2023 роком», — йдеться у повідомленні.

У травні 2025 року платникам податків відшкодовано 15,5 млрд гривень. Це на 22,3 % (+2,8 млрд грн) більше, ніж у травні 2024 року. Порівняно з травнем 2023 року показник зріс на 55,9 % (+5,6 млрд грн).

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