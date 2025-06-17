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17 червня 2025, 9:36

ЄЦБ не планує репатріацію золота із США

Європейський центральний банк не розглядає можливість повернення своїх золотих резервів, що зберігаються в США — ні зараз, ні у найближчій перспективі, заявив віцепрезидент ЄЦБ Луїс де Гіндос в інтерв'ю Reuters.

Європейський центральний банк не розглядає можливість повернення своїх золотих резервів, що зберігаються в США — ні зараз, ні у найближчій перспективі, заявив віцепрезидент ЄЦБ Луїс де Гіндос в інтерв'ю Reuters.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниДеталіНавіть можлива зміна керівництва Федеральної резервної системи та відхід його голови Джерома Пауелла наступного року не стане приводом для перегляду позиції.
Фото: віцепрезидент ЄЦБ Луїс де Гіндос

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Навіть можлива зміна керівництва Федеральної резервної системи та відхід його голови Джерома Пауелла наступного року не стане приводом для перегляду позиції.

«Я не маю жодних сумнівів у тому, що резерви ЄЦБ перебувають у повній безпеці», — зазначив де Гіндос, відповідаючи на питання про розумність повернення частини золотих запасів до Європи.

На уточнення, чи обговорювався такий сценарій на тлі майбутньої зміни голови ФРС, він відповів: «Ця можливість навіть не піднімалася». Він також зазначив, що хоч і не знає, хто буде наступним головою цього відомства, але очікує, що «це буде компетентна та розумна людина».

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За словами де Гіндоса, зростання частки золота в резервах ЄЦБ пояснюється переважно підвищенням його ринкової вартості.

«Центральні банки використовують золото як інструмент диверсифікації у періоди геополітичних ризиків — це цілком зрозуміло. Дехто навіть розглядає срібло чи платину», — сказав він. Проте де Гіндос наголосив, що статус долара як глобальної резервної валюти в короткостроковій перспективі у нього не викликає сумнівів.

Роль євро

Щодо євро, то його міжнародна роль залежатиме від глибини інтеграції європейського ринку. «Якщо нам вдасться створити по-справжньому єдиний ринок товарів та послуг, то тоді й спілка на ринках капіталу, і банківський союз стануть реалістичними», — пояснив він. Без цих кроків, на його думку, буде неможливо досягти зростання ролі євро у глобальній фінансовій системі.

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В інтерв'ю де Гіндос також зазначив, що курс євро, що зміцнився до 1,15 за долар, на його думку, не становить загрози для економіки єврозони.

«Це не стане серйозною перешкодою для зростання чи експорту. Ми уважно стежимо не так за рівнем, як за швидкістю зміни курсу», — сказав він.

Він додав, що помірне зміцнення євро було враховано в інфляційних прогнозах ЄЦБ та допомогло наблизитися до цільових показників. У зв'язку з цим інфляційні очікування на 2026 рік було переглянуто вниз.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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