Золото падає у ціні на тлі фіксації прибутків й геополітики

На початку поточного тижня ціни на золото продемонстрували спад. Це сталося після того, як трейдери почали фіксувати прибутки на тлі триваючого конфлікту між Ізраїлем та Іраном, що раніше спричинив зростання металу до максимальних позначок майже за два місяці. Про це 16 червня повідомляє Reuters, передає Мінфін.

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Динаміка цін на дорогоцінні метали

Спотове золото подешевшало на 0,5%, досягнувши рівня $3414,32 за унцію. Це відбулося після того, як раніше ціни зросли до найвищої позначки з 22 квітня. Ф'ючерси на золото в США також знизилися на 0,5%, до $3434,80.

Інші дорогоцінні метали показали різноспрямовану динаміку:

Спотове срібло зросло на 0,2%, до $36,36 за унцію.

Платина та паладій додали по 1,5%, піднявшись до $1245,67 та $1043,53 відповідно.

Вплив геополітики та очікування ринків

За словами ринкового аналітика OANDA Келвіна Вонга, золото раніше отримувало підтримку завдяки так званій «премії за політичний ризик», яка збільшувалася на фоні ескалації напруженості між Ізраїлем та Іраном. Він зазначив, що короткостроковий висхідний тренд наразі зберігається, а ключовим рівнем опору для золота залишається $3500.

Варто зазначити, що на вихідних сторони конфлікту завдали нових ударів, що призвело до загибелі та поранень серед цивільного населення. Обидві сторони закликали мирних мешканців бути обережними через можливі подальші атаки.

Крім того, цього тижня фінансові ринки зосереджені на майбутньому рішенні Федеральної резервної системи США щодо процентної ставки. Хоча більшість експертів очікують збереження поточного рівня, інвестори уважно стежитимуть за будь-якими сигналами, що можуть вказувати на можливе пом'якшення монетарної політики у другій половині 2025 року. Ф'ючерсні ринки вже прогнозують два зниження ставки до кінця року, з потенційним початком у вересні.