FATF включила Болівію та Британські Віргінські острови до сірого списку

FATF включила Болівію та Британські Віргінські острови до списку юрисдикцій, що знаходяться під посиленим моніторингом (т.зв. «сірий список»). З цього переліку було виключено Хорватію, Малі та Об'єднану Республіку Танзанія після успішного завершення ними планів дій, йдеться у матеріалах організації.

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Деталі

Додавання Болівії та Віргінських островів пов'язане з необхідністю посилення контролю за розслідуванням відмивання грошей, підвищенням прозорості бенефіціарної власності, а також заходами щодо заморожування активів, пов'язаними з фінансуванням тероризму та поширенням зброї масового знищення.

Водночас виключені юрисдикції успішно усунули виявлені раніше стратегічні недоліки та продовжать співпрацю з регіональними підрозділами FATF.

Чорний список, що включає юрисдикції, що викликають найбільше занепокоєння і підлягають міжнародним контрзаходам, залишився без змін. У ньому, як і раніше, знаходяться Іран, Північна Корея та М'янма. Щодо останньої FATF зберігає заклик до застосування посилених заходів перевірки, але попереджає про особливу необхідність не заважати гуманітарній та неурядовій діяльності.

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росія, як і в попередніх заявах, не була включена ні до сірого, ні до чорного списку, проте призупинення її членства в FATF, введене в лютому 2023 року, залишається чинним. Організація знову закликала всі юрисдикції бути пильними щодо ризиків обходу санкцій із боку рф.

Згідно з дослідженням, проведеним експертами Міжнародного валютного фонду (МВФ) у 2021 році, після потрапляння до «сірого списку» приплив капіталу країни знижується в середньому на 7,6% ВВП.

Крім того, приплив прямих іноземних інвестицій скорочується в середньому на 3% ВВП, портфельний приплив капіталу знижується в середньому на 2,9% ВВП, а надходження інших інвестицій зменшується в середньому на 3,6% ВВП.

Ці дані були отримані дослідниками на основі аналізу даних по 89 країнах з ринком і країнами, що розвиваються, за період 2000−2017 років, 78 з яких хоча б раз були включені до сірого списку FATF.

Передісторія

Раніше «Мінфін» писав, що Єврокомісія розглядає можливість додати росію до «сірого списку» країн зі слабким контролем за відмиванням грошей.

Сірий список FATF — це перелік країн, які, на думку організації, недостатньо ефективно борються з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, але активно співпрацюють з групою, щоб усунути ці проблеми.

Країни із сірого списку не піддаються санкціям, але перебувають під посиленим моніторингом і зобов'язані покращити свої фінансові системи, щоб уникнути попадання у суворіший чорний список.

Нині у сірому списку FATF знаходиться 21 країна.