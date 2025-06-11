Венесуела та Монако, але без росії: Єврокомісія оновила список країн з високим ризиком відмивання грошей

Єврокомісія оприлюднила додатковий список країн із високим, за її оцінкою, рівнем ризику в національних режимах протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Про це йдеться в релізі ЄК від 10 червня, пише « Мінфін ».

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Хто потрапив до списку

До списку ЄС були додані Алжир, Ангола, Венесуела, Кенія, Кот-д'Івуар, Лаос, Ліван, Монако, Намібія та Непал.

Водночас із цього переліку були виключені Барбадос, Гібралтар, Об'єднані Арабські Емірати, Панама, Сенегал, Уганда, Філіппіни та Ямайка.

У комюніке ЄК повідомляється, що в оновленому списку ЄС враховано роботу FATF, і, зокрема, її список юрисдикцій, які перебувають під посиленим контролем.

Читайте також: FT: EC розгляне включення росії до «сірого списку» з відмивання грошей

Постанова за оновленим списком набуде чинності «після перевірки та відсутності заперечень з боку Європейського парламенту та Ради ЄС протягом одного місяця (який може бути продовжений ще на місяць)».

Передісторія

Раніше «Мінфін» писав, що Єврокомісія розглядає можливість додати росію до «сірого списку» країн зі слабким контролем за відмиванням грошей.

Сірий список FATF — це перелік країн, які, на думку організації, недостатньо ефективно борються з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, але активно співпрацюють з групою, щоб усунути ці проблеми.

Країни із сірого списку не піддаються санкціям, але перебувають під посиленим моніторингом і зобов'язані покращити свої фінансові системи, щоб уникнути попадання у суворіший чорний список.

В даний час у сірому списку FATF знаходиться 21 країна.