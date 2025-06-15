Рівень завантаженості «российской железной дороги» (РЖД) падає вже 20 місяців поспіль, компанія перебуває на межі банкрутства. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.
російська залізниця на межі банкрутства
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Деталі
Торік спад сягнув 4%, за перші п’ять місяців цього року перевищив 7%. На коліях простоює 300 тисяч порожніх вагонів — майже 20% усього парку.
Персоналу в РЖД, згідно з даними розвідки, хронічно не вистачає: через мобілізацію, еміграцію та відсутність трудових мігрантів недоукомплектовані тисячі локомотивних бригад. Бракує 2,5 тисячі машиністів і близько трьох тисяч інших працівників.
Зношеність рухомого складу посилює кризу: 10 із 20 тисяч локомотивів потребують заміни. Щоб оновити парк до 2035 року, компанії доведеться щороку витрачати по 3−3,5 млрд доларів, але коштів на це немає
На тлі проблем РЖД скорочує інфраструктурні проєкти. Бюджет розширення Байкало-Амурської та Транссибірської магістралей урізали на дві третини, розвиток маршрутів до європейських портів заморожений.
Коментарі - 7
Жити в суцільної зраді набагато приємніше ж))
(((