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15 червня 2025, 13:24

російська залізниця на межі банкрутства

Рівень завантаженості «российской железной дороги» (РЖД) падає вже 20 місяців поспіль, компанія перебуває на межі банкрутства. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Рівень завантаженості «российской железной дороги» (РЖД) падає вже 20 місяців поспіль, компанія перебуває на межі банкрутства.
Фото: szru.gov.ua

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Деталі

Торік спад сягнув 4%, за перші п’ять місяців цього року перевищив 7%. На коліях простоює 300 тисяч порожніх вагонів — майже 20% усього парку.

Персоналу в РЖД, згідно з даними розвідки, хронічно не вистачає: через мобілізацію, еміграцію та відсутність трудових мігрантів недоукомплектовані тисячі локомотивних бригад. Бракує 2,5 тисячі машиністів і близько трьох тисяч інших працівників.

Зношеність рухомого складу посилює кризу: 10 із 20 тисяч локомотивів потребують заміни. Щоб оновити парк до 2035 року, компанії доведеться щороку витрачати по 3−3,5 млрд доларів, але коштів на це немає

На тлі проблем РЖД скорочує інфраструктурні проєкти. Бюджет розширення Байкало-Амурської та Транссибірської магістралей урізали на дві третини, розвиток маршрутів до європейських портів заморожений.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7

+
+10
YevgenMuza
YevgenMuza
15 червня 2025, 13:34
#
Цікаво, навіщо українцям ця інформація?
+
+10
penetrator1963
penetrator1963
15 червня 2025, 13:42
#
Как это зачем? если нечем хвастаться тут, то надо рассказывать, как плохо там. всё загнивает, экономика вот-вот схлопнется и т. д. сказки венского леса.
+
+30
morro1980
morro1980
15 червня 2025, 14:11
#
І точно — навищо нам знати про якійсь проблеми які впливають на здатність підарів воювати?
Жити в суцільної зраді набагато приємніше ж))
+
+30
YevgenMuza
YevgenMuza
15 червня 2025, 14:30
#
Що там ракети? Через скільки тижнів закінчаться?
+
+15
Rubi0
Rubi0
15 червня 2025, 16:50
#
Ну тогда для полноты картины вот вам немного цифр , за 2024 год капитальные инвестиции РЖД были больше триллиона, на этот год около 900 млрд, но думаю это из-за того что эти коррупционеры купили самый дорогой небоскреб столицы пару месяцев назад на 62 этажа за 200 млрд, ну и однозначно пару вилл в Испании.
+
+15
Romanenkas17
Romanenkas17
15 червня 2025, 14:19
#
Тут економічний сайт, казки марафону нам не потрібні. Те що залізниця дотаційна в росії відомо. Важливіше нам, що наша укрзалізниця продана за кордон! Оце втрата. (кредитів набрано більше ніж вартість основних фондів)
(((
+
+15
neverice
neverice
15 червня 2025, 15:09
#
Доволі цікаво, обʼєми вантажоперевезень — це один з ключових маркерів стану економіки. Враховуючи, що рашисти позакривали практично всю публічну статистику, такі маркери дозволяють опосередковано оцінити стан їхньої економіки. А будь-яка війна — це в першу чергу про гроші.
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