Рівень завантаженості «российской железной дороги» (РЖД) падає вже 20 місяців поспіль, компанія перебуває на межі банкрутства. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

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Торік спад сягнув 4%, за перші п’ять місяців цього року перевищив 7%. На коліях простоює 300 тисяч порожніх вагонів — майже 20% усього парку.

Персоналу в РЖД, згідно з даними розвідки, хронічно не вистачає: через мобілізацію, еміграцію та відсутність трудових мігрантів недоукомплектовані тисячі локомотивних бригад. Бракує 2,5 тисячі машиністів і близько трьох тисяч інших працівників.

Зношеність рухомого складу посилює кризу: 10 із 20 тисяч локомотивів потребують заміни. Щоб оновити парк до 2035 року, компанії доведеться щороку витрачати по 3−3,5 млрд доларів, але коштів на це немає

На тлі проблем РЖД скорочує інфраструктурні проєкти. Бюджет розширення Байкало-Амурської та Транссибірської магістралей урізали на дві третини, розвиток маршрутів до європейських портів заморожений.