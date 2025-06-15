Україна працює над масовим виробництвом балістичних ракет Сапсан — Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що успішні випробування української балістичної ракети Сапсан вже відбулися раніше, а нині триває розробка можливостей для її масового виробництва. Про це він сказав під час спілкування з журналістами, пише Інтерфакс-Україна .

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Деталі

«Ракети Сапсан — це не сьогодні, позитивні випробування були набагато раніше. Сьогодні йде розробка можливості масового виробництва балістичної ракети», глава держави зазначив, що не може розповісти про деталі виробництва і кількість ракет.

Нагадаємо

Валентин Бадрак, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, повідомив, що українська балістична ракета «Сапсан» успішно пройшла бойове випробування у травні 2025 року й переходить до серійного виробництва.

За словами Бадрака, у середині травня 2025 року відбулося перше бойове випробування «Сапсану», під час якого українські військові успішно вразили російський військовий об'єкт на відстані майже 300 кілометрів.