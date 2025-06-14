НКЦПФР ухвалила нові правила щодо операцій з валютними ОВДП

Нові правила щодо позабіржових операцій з валютними ОВДП набудуть чинності з 30 червня. Про це йдеться у повідомленні Нацкомісії, передає « Мінфін ».

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«​Звертаємо увагу учасників ринку, що НКЦПФР схвалила доопрацьоване рішення щодо регулювання позабіржових операцій з облігаціями внутрішньої державної позики, номінованими в іноземній валюті. Запропоновані зміни є ініціативою НБУ, а також включені до оновленого Меморандуму про співпрацю між Україною та МВФ», — йдеться у повідомленні.

За результатами попереднього обговорення Комісія врахувала більшість пропозицій та зауважень від учасників ринку. Зокрема документ доповнено нормою, яка передбачає, що вимоги не застосовуються до операцій купівлі-продажу валютних ОВДП, якщо однією зі сторін є банк, що діє від свого імені та власним коштом.

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Рішення набирає чинності з 30 червня 2025 року (за винятком другого пункту).

Після цього, на період дії воєнного стану, забороняється:

здійснення інвестиційними фірмами операцій купівлі-продажу валютних ОВДП (крім первинного розміщення) без принципу «поставка цінних паперів проти оплати» через Розрахунковий центр;

проведення депозитарними установами облікових операцій за такими договорами без розпорядження або повідомлення НБУ.

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