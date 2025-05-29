«В НБУ пояснили, що обмеження торгівлі валютними ОВДП передбачено меморандумом з МВФ»

Обмеження на торгівлю валютними ОВДП, анонсовані Нацкомісією з цінних паперів, згідно із Меморандумом з МВФ мали бути впроваджені ще до кінця березня та націлені на збереження пропозиції валюти з боку експортерів. Про це заявили в НБУ , пише «Інтерфакс-Україна».

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Що кажуть в НБУ

«Питання щодо вжиття заходів з боку НКЦПФР для забезпечення ефективності заходів контролю за рухом капіталу, в тому числі шляхом гармонізації регулювання та узгодження обмежень на рух капіталу для операцій з цінними паперами з тими, що застосовуються до банківських операцій, містилося у починаючи з грудня 2023 року», — повідомив НБУ.

В Нацбанку констатують, що наразі резиденти здійснюють операції з придбання валютних ОВДП за гривню за допомогою небанківських інвестиційних фірм та регулятором таких операцій є НКЦПФР, тоді як банкам такі операції заборонені з 21 березня 2022 року.

Як вважають в НБУ, зазначені операції компанії здійснюють з метою придбання іноземної валюти в обхід установлених Нацбанком обмежень. Суть схеми полягає в наступному: експортери замість того, щоб продавати валютну виручку на валютному ринку України, купляють за неї валютні ОВДП у банків, а згодом продають за гривню через інвестфірми іншим компаніям та фізичним особам.

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Інтерес експортерів полягає у продажу за курсом вищим, ніж курс на міжбанківському валютному ринку, тоді як інтерес покупців, які потім тримають ці валютні ОВДП до погашення — в отриманні валюти.

«Ці компанії, враховуючи діючі обмеження та не маючи валютних контрактів, не мають змоги купувати іноземну валюту на валютному ринку України. І хоча під час проведення зазначених операцій виведення валюти за межі України не відбувається, це зменшує пропозицію іноземної валюти на валютному ринку України (через уникнення продажу експортної виручки) та посилює тиск на міжнародні резерви країни», — пояснює свою незгоду з такими операціями НБУ.

Нацбанк додав, що неодноразово звертався до НКЦПФР з пропозиціями унеможливити подібні операції, а в останній редакції з МВФ цей захід було деталізовано із терміном виконання.

Нагадаємо

Нацкомісія 23 травня затвердила проєкт рішення «Щодо особливостей вчинення та виконання правочинів щодо ОВДП, номінованих в іноземній валюті, під час дії воєнного стану».