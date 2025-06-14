США проти зниження стелі цін на російську нафту

США виступають проти пропозиції країн «Великої сімки» (G7) знизити ціну на російську нафту. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

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Деталі

Європейські країни сподіваються, що на саміті організації в Канаді та зможе погодити зниження стелі цін, зазначає агентство. Великобританія та Євросоюз могли б розглянути можливість знизити стелю цін на російську нафту і без участі США, але це буде не так ефективно, якби крок був схвалений усіма членами «Великої сімки» одноголосно, сказав один із співрозмовників.

США поки що не ухвалили остаточного рішення, воно залишається за президентом Дональдом Трампом, кажуть чиновники. З цієї причини інші члени G7 не відкидають, що Вашингтон змінить позицію.

Саміт G7 у Канаді пройде з 15 по 17 червня. До організації окрім США входять ця країна, а також Франція, Великобританія, Німеччина, Японія та Італія.

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Нагадаємо

Стелю цін на нафту країни G7 запровадила у грудні 2022 року. У лютому 2023-го також почали діяти обмеження на нафтопродукти: $100 за барель на дизпаливо (оскільки воно продається з націнкою порівняно з сирою нафтою) і $45 за барель на мазут, що продається з дисконтом.

Компаніям із країн G7 заборонено надавати послуги з транспортування та страхування російських нафти та нафтопродуктів, якщо вони продаються за ціною вищою, ніж встановлено лімітом.

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Єврокомісія запропонувала країнам G7 знизити ціну на російську сиру нафту з $60 до $45 за барель у рамках 18-го пакету санкцій.