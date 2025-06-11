ЄК запропонувала знизити стелю на російську нафту з $60 до $45 за барель

Деталі

У рамках нового пакету пропонується знизити стелю цін на російську нафту з $60 до $45 за барель і заборонити імпорт нафтопродуктів із російської сировини, а також додати до списків санкцій 77 суден «тіньового флоту».

Russia's goal is not peace.



Сьогодні, нам слідує pressure на Russia з 18th package of hard-biting sanctions.



Targeting Russia's energy and banking sectors ↓ https://t.co/f2ny8tdNlx — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 10, 2025

Також Єврокомісія пропонує:

заборонити використання «Північного потоку» та «Північного потоку — 2»;

відключити від системи SWIFT ще 22 російські банки;

заборонити будь-які трансакції з підсанкційними банками, а також із банками з третіх країн, які використовуються для обходу санкцій.

Новий пакет обговорюватиметься Радою ЄС вже цього тижня.

Новий пакет санкцій стане 18-м з початку повномасштабного вторгнення військ росії в Україну. Попередній 17-й пакет набув чинності 20 травня.

Нагадаємо

Стеля цін на російську нафту була введена наприкінці 2022 року, коли її вартість перевищувала $80 за барель. З того часу ціна значно знизилася, останніми тижнями барель нафти торгується близько позначки $65.