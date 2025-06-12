Трамп заявив, що за один-два тижні оголосить нові мита

Президент США Дональд Трамп має намір протягом одного-двох тижнів надіслати листи торговельним партнерам із зазначенням односторонніх тарифних ставок напередодні крайнього терміну, 9 липня, для повторного запровадження вищих мит для десятків країн. Про це пише Bloomberg .

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Що відомо

«Ми збираємося розіслати листи країнам приблизно через півтора-два тижні, і повідомимо їм, в чому суть угоди. У певний момент ми просто розішлемо листи. І я думаю, ви розумієте, що, кажучи, що це угода, ви маєте її або прийняти або відмовитись», — сказав Трамп журналістам у середу.

На запитання, чи продовжить він дедлайн для країн, які ще не уклали торгові угоди з його адміністрацією до набрання чинності вищих мит, Трамп відповів, що буде відкритий для цього.

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«Але я не думаю, що у нас виникне така необхідність», — додав він.

Медіаресурс зазначає, що наразі незрозуміло, чи виконає Трамп свою обіцянку, оскільки він вже не раз обіцяв встановити тарифні ставки для торгівельних партнерів США «протягом наступних двох-трьох тижнів». Востаннє це було 16 травня.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Президент США Дональд Трамп під час розмови з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн погодився надати Євросоюзу відстрочку до 9 липня для досягнення угоди щодо тарифів.