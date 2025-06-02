Трамп оголосив про підвищення мит на сталь та алюміній до 50%

Президент США Дональд Трамп оголосив про підвищення мита на імпорт сталі до США до 50%, що вдвічі перевищує нинішній рівень. Про це він повідомив у своїй соціальній мережі Truth, пише CNN .

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Що відомо

Трамп назвав це рішення «важливим оголошенням». За його словами, підвищення мит спрямоване на захист американської сталеливарної промисловості.

«Ми збільшимо мита на сталь до США з 25% до 50%, що значно зміцнить нашу сталеливарну галузь. Ніхто не зможе цього обійти», — заявив Трамп.

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За даними Міністерства торгівлі США, у 2024 році країна імпортувала заліза та сталі на $31,3 млрд, із яких $7,6 млрд припало на Канаду — найбільшого постачальника.

Пізніше Трамп у соцмережі уточнив, що з 4 червня тарифи на імпорт сталі та алюмінію буде підвищено до 50%.