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12 червня 2025, 9:16

Хліб в Україні до кінця року подорожчає на 20% — пекарі

Всеукраїнська асоціація пекарів (ВАП) припускає подорожчання хліба в країні на 20% до кінця 2025 року, проте це навряд чи підірве бюджет української сім'ї, заявив вінтерв`ю «Інтерфакс-Україна» очільник асоціації Олександр Тараненко.

Всеукраїнська асоціація пекарів (ВАП) припускає подорожчання хліба в країні на 20% до кінця 2025 року, проте це навряд чи підірве бюджет української сім'ї, заявив вінтерв`ю «Інтерфакс-Україна» очільник асоціації Олександр Тараненко.► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЩо кажуть пекарі«Не здивуюся, якщо так станеться.
Фото: depositphotos

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що кажуть пекарі

«Не здивуюся, якщо так станеться. Все до того йде», — сказав він.

Говорячи про 20% перспективу підвищення цін на хліб, Тараненко розповів, що наразі відпускна ціна 1 кг хліба з хлібзаводу становить трохи більше 40 грн. При цьому маржа супермаркетів на хлібі за різними маркетинговими механізмами подеколи досягає 30%, хоча законодавчо не має перевищувати 10%.

«Не будемо брати вітчизняну статистику — вона не відповідає дійсності через наявність „тіньового“ ринку та інші нюанси. Об'єктивно зараз українець споживає 150−200 г хліба щодня, тобто на місяць — близько 5 кг. Отже, щомісяця громадянин України витрачає на хліб 200−210 грн. Якщо ціна за рік збільшиться на 20%, то людина витрачатиме щомісяця на хліб на 40 грн більше. Так, для наших пенсіонерів та інших малозабезпечених верств населення 40 грн — це гроші. Проте говорити, що 40 грн на місяць підірвуть бюджет української сім'ї, мабуть, було б перебільшенням», — підкреслив експерт.

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Які причини

Серед причин подорожчання хліба він назвав зростання цін на всі складові товару — борошно, дріжджі, жири, цукор. До них додаються вартість електроенергії, логістика, а також вимога держави для підприємств, критично важливих для економіки та з правом бронювати персонал, підвищити зарплати до 20 тис. грн.

«З вирахуванням податків на руки люди отримають 16 тис. грн. До цього середня зарплата в нашому бізнесі становила 13−15−16 тис. грн незалежно від підприємства. Згодьтеся, невисока зарплата. Але коли хтось каже, що пекарі наживаються, це зовсім не так. Підвищення зарплати навіть на 20−30% — це суттєве збільшення витрат виробника при тому, що дохідну частину наростити не можемо», — пояснив фахівець і додав, що рентабельність хлібного бізнесу наразі становить трохи вище нуля, а часто по деяких сортах хліба — нижче нуля.

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Тараненко навів дані Держстату, згідно з якими в Україні зареєстровано понад 3 тис. виробників хліба.

«Нехай не всі вони сьогодні працюють з різних причин, але навіть якщо з них працює дві тисячі, то теоретично уявити, що всі змовилися і мають надприбутки, — це нісенітниця», — відкинув думку про наявність галузевої змови щодо підвищення цін на хліб в Україні очільник ВАП.

Джерело: Мінфін
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