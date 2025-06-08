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8 червня 2025, 13:14

В Україні подорожчає житній хліб: що кажуть аналітики

Україні загрожує 100% дефіцит жита в сезоні 2025/2026, що неминуче призведе до зростання цін на житній хліб. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на заяву директора Спілки «Борошномели України» Родіона Рибчинського в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

Україні загрожує 100% дефіцит жита в сезоні 2025/2026, що неминуче призведе до зростання цін на житній хліб.
Фото: pixabay.com

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За його словами, дефіцит вже відчувається — зараз частково переробляється польське жито, а українські хлібопеки використовують балтійське житнє борошно.

Чому виник дефіцит

Основна причина дефіциту — небажання аграріїв сіяти жито. Його врожайність значно нижча, ніж у пшениці - до 40 ц/га проти 60 ц/га відповідно. Раніше нестачу жита покривала Білорусь, що стримувало внутрішнє виробництво в Україні. Крім того, жито не є популярною експортною культурою, а попит на нього існує лише на внутрішньому ринку.

Ціни зростають, виробництво скорочується

Рибчинський зазначив, що ціна на жито вже значно зросла. Якщо у 2024 році тонна жита коштувала 6−7 тис. грн, то у травні 2025 року — вже 12−14 тис. грн.

«Наразі ціна українського житнього борошна — 18 тис. грн за тонну, з імпортної сировини — близько 20 тис. грн, тоді як торік у травні житнє борошно коштувало 10 тис. грн», — наголосив експерт.

Він додав, що це призведе не просто до подорожчання житнього хліба, а й до того, що багато виробників просто припинять його випікати.

Прогноз

Директор Спілки «Борошномели України» прогнозує, що маркетинговий рік 2025/2026 Україна проживе з дефіцитом жита, купуючи його за європейськими цінами. Це, своєю чергою, зробить жито більш привабливим для українських аграріїв.

Очікується, що у 2026/2027 маркетинговому році сільгоспвиробники збільшать площі під житом, що допоможе вирівняти ситуацію на ринку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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