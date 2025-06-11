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11 червня 2025, 18:20

ЄС і Німеччина виділяють ще 18 мільйонів євро до Фонду енергоефективності України

Європейський Союз та Німеччина надають додаткові 18 млн євро на підтримку Фонду енергоефективності України. З цієї суми 13 млн євро надійде від ЄС, а 5 млн євро — від Німеччини. Про це заявила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова на брифінгу в Києві 11 червня, повідомляє «Мінфін» з посиланням на Укрінформ.

Європейський Союз та Німеччина надають додаткові 18 млн євро на підтримку Фонду енергоефективності України.
Фото: pixabay.com

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Матернова зазначила, що це фінансування спрямоване на підтримку інвестицій та надання технічної допомоги, що ґрунтується на успішному досвіді Фонду в ефективному управлінні ресурсами.

Значний прогрес та майбутні плани

За її словами, Фонд енергоефективності продемонстрував значне зростання, підтримавши понад 1 500 проєктів та надавши допомогу 217 тисячам родин. Завдяки цьому були досягнуті енергозбереження, еквівалентні річному споживанню міста розміром з Чернівці.

Німеччина продовжуватиме надавати технічну підтримку через Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ). Також обговорюється можливість збільшення грантових лімітів, щоб додатково сприяти зусиллям з відбудови України після війни.

Перша заступниця міністра розвитку громад та територій України Альона Шкрум додала, що Кабмін знайшов потенційні 5 млн євро для дофінансування Фонду зі свого боку.

Нагадаємо

В.о. голови Укренерго Олексій Брехт під час Energy day 2025 заявив, що Україна очікує пройти літній період без дефіциту електроенергії, якщо не буде нових пошкоджень енергетичних об'єктів внаслідок обстрілів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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