Україна очікує пройти літній період без дефіциту електроенергії, якщо не буде нових пошкоджень енергетичних об'єктів внаслідок обстрілів. Про це заявив в.о. голови Укренерго Олексій Брехт під час Energy day 2025, повідомляє «Мінфін» з посиланням на Інтерфакс-Україна.
11 червня 2025, 16:52
Україна пройде літо без дефіциту електроенергії за умови відсутності нових обстрілів — Укренерго
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За словами Брехта, наразі ситуація в енергосистемі України перебуває під контролем. Країна майже повністю покриває власні потреби у споживанні електроенергії, а також здійснює комерційний імпорт та експорт.
Очільник Укренерго висловив впевненість у здатності країни належним чином підготуватися до осінньо-зимового періоду.
Джерело: Мінфін
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