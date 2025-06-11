Україна пройде літо без дефіциту електроенергії за умови відсутності нових обстрілів — Укренерго

Україна очікує пройти літній період без дефіциту електроенергії, якщо не буде нових пошкоджень енергетичних об'єктів внаслідок обстрілів. Про це заявив в.о. голови Укренерго Олексій Брехт під час Energy day 2025, повідомляє «Мінфін» з посиланням на Інтерфакс-Україна.