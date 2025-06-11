Біткоїн-ETF від BlackRock став найшвидше зростаючим фондом: що нового на крипторинку

За добу сектори спотових біткоїн- та Ethereum-ETF залучили понад $556 млн

У вівторок, 10 червня 2025 року спотові біткоїн-ETF зафіксували приплив капіталу на суму $431,12 млн. Про це свідчать дані SoSoValue. Позитивна динаміка в сегменті відновилась у попередній торговий день.

За даними платформи, чотири біржові фонди мали надходження коштів, розподіл яких виглядає наступним чином:

ІВІТ — $336,74 млн;

FBTC — $67,07 млн;

ARKB — $20,25 млн;

BTCO — $7,65 млн.

У семи фондах рух коштів не спостерігався, а з BITB інвестори вилучили капіталу у розмірі $0,597 млн.

Приплив капіталу у спотові Ethereum-ETF склав $124,93 млн. Для сектору це вже 17 торговий день «в плюсі».

Чотири фонди зафіксували інвестиційні надходження, а саме:

ETHA — $80,59 млн;

FETH — $26,32 млн;

ETH — $9,67 млн;

ETHW — $8,35 млн.

Інші фонди не отримували кошти під управління.

Біткоїн-ETF від BlackRock став найшвидше зростаючим фондом в історії

Активи біржового фонду IBIT від BlackRock перевищили $70 млрд за 341 торговий день — це рекорд серед усіх ETF за швидкістю досягнення такого обсягу. Про це заявив аналітик Bloomberg Ерік Балчунас.

Біткоїн-ETF від найбільшого у світі керуючого активами суттєво випереджає конкурентів за обсягом активів під управлінням (AUM). Друге місце посідає фонд від Fidelity — близько $31 млрд.

The Blockchain Group схвалила збільшення капіталу на 10 мільярдів євро для розвитку біткоїн-стратегії

Французька компанія The Blockchain Group отримала схвалення акціонерів на збільшення капіталу більш ніж на 10 млрд євро ($11,4 млрд). У заяві сказано, що мета ініціативи полягає у прискоренні стратегії з накопичення біткоїнів на балансі.

Відомо, що участь у загальних зборах взяли власники 38,99% голосів. За всі резолюції проголосували понад 95% учасників.

«Зокрема, затверджені резолюції дозволяють правлінню мати набір фінансових делегацій для випуску акцій або цінних паперів, які надають доступ до капіталу, з або без збереження переважного права підписки, шляхом публічної пропозиції або на користь певних категорій отримувачів», — йдеться у повідомленні.

Крім того, до складу ради правління компанії увійшов Александр Лаїзе, який працюватиме до 2030 року. Він стане заступником CEO з питань біткоїн-стратегії.

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ЦБ Японії може стати новим каталізатором росту на крипторинку — співзасновник BitMEX

Співзасновник криптовалютної біржі BitMEX та інвестиційний директор Maelstrom Артур Хейс заявив, що очікувана монетарна зустріч Банку Японії 16−17 червня 2025 року може стати ключовим драйвером зростання для ризикових активів, зокрема біткоїна, якщо регулятор вирішить повернутися до кількісного пом’якшення (QE).

«Якщо центробанк Японії відкладе кількісне згортання (QT) і відновить вибіркове QE на червневому засіданні — ризикові активи злетять», — написав Хейс.

QE — це стратегія центрального банку щодо скупки держоблігацій і вливання ліквідності в економіку для зниження ставок та стимулювання споживання у складні фінансові періоди.

Зараз центробанк оцінює результати свого плану QT, який стартував у серпні 2024 року й передбачав скорочення купівлі державних облігацій на 400 млрд єн щокварталу.

За даними Bloomberg, наразі в регуляторі обговорюють можливість зменшити обсяги скорочення вдвічі — до 200 млрд єн (майже $1,4 млрд) — із квітня 2027 року.

На думку керівника європейських досліджень компанії Bitwise Андре Драгоша, саме криза на японському ринку державних облігацій змусила інституційних інвесторів знову звернути увагу на біткоїн як на захист від суверенних ризиків заборгованості.

«Зростає сприйнятий ризик дефолту — зростають дохідності? Це один із ключових індикаторів, чому біткоїн може прямувати до $200 000. Він вільний від ризику контрагента», — сказав Драгош у коментарі Cointelegraph.

Традиційно державні облігації вважаються «тихою гаванню», однак різке зростання дохідності свідчить про занепокоєння інвесторів щодо фінансової стабільності та здатності уряду обслуговувати борг.

На тлі цих подій, ймовірне рішення Банку Японії повернутись до інструментів QE уже цього місяця може не лише вплинути на японський ринок, а й стати тригером глобального зростання криптовалют, особливо біткоїна.

На момент написання новини перша криптовалюта торгується на рівні $109 520.

Мережа Cardano запустила перший DeFi-протокол для біткоїна без посередників

Засновник блокчейну Cardano Чарльз Хоскінсон оголосив про запуск Cardinal — першого протоколу децентралізованих фінансів (DeFi) для біткоїна на мережі Cardano.

Згідно з заявою, Cardinal відкриває можливість використання екосистеми напряму для кредитування, стейкінгу та інших DeFi-операцій, не передаючи активи під контроль третім сторонам.

Протокол реалізує кросчейн функціональність за допомогою мультипідписної технології MuSig2, що дозволяє власникам біткоїнів використовувати свої невитрачені транзакції біткоїна (UTXO) на Cardano без збереження у кастодіана.

Cardinal також підтримує Bitcoin Ordinals як забезпечення, зберігаючи повний контроль користувача над активами.

«Це перше рішення, що дозволяє мережі біткоїна повноцінно взаємодіяти з екосистемою Cardano без необхідності передавати активи стороннім зберігачам», — йдеться у повідомленні.

За інформацією з документу, Cardinal — це протокол для «обгортання» UTXO на блокчейн Cardano. Завдяки цьому користувачі можуть використовувати першу криптовалюту як нативний актив на Cardano, у тому числі у вигляді NFT на основі Ordinals.

Кожен «обгорнутий» біткоїн має жорстку відповідність до оригінального активу. У будь-який момент користувач може спалити токен на Cardano і повернути біткоїни назад у нативну мережу.

На відміну від традиційних міжмережевих мостів, Cardinal не залежить від сторонніх ліквідних провайдерів і не потребує централізованої довіри. Захист гарантується протоколом із мінімальним рівнем довіри, за яким достатньо лише одного чесного оператора, аби забезпечити безпеку всієї системи.