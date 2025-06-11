Boeing у травні отримав замовлення на 303 літаки — максимум із грудня 2023 року

Американська аерокосмічна корпорація Boeing Co. отримала замовлення на 303 літаки у травні, що стало максимумом з грудня 2023 року. Про це пише « Мінфін » з посиланням на Reuters.

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Деталі

Сюди входить рекордне замовлення від Qatar Airways, анонсоване під час візиту президента США Дональда Трампа до Катару.

Загалом угода з катарською авіакомпанією передбачає постачання 210 широкофюзеляжних літаків, проте не всі вони були включені до травневого показника замовлень.

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Минулого місяця Boeing відправив клієнтам 45 лайнерів, у тому числі 32 вузькофюзеляжні літаки сімейства 737. Роком раніше поставки літаків Boeing були суттєво нижчими — 24 одиниці.

У травні компанія вийшла на дозволений Федеральним управлінням цивільної авіації США рівень виробництва літаків 737 Max — 38 машин на місяць.

Головний виконавчий директор компанії Келлі Ортберг говорив раніше, що Boeing планує збільшити виробництво цих лайнерів до 42 на місяць до середини поточного року і до 47 на місяць до кінця року. Це вимагатиме дозволу FAA, який заборонив компанії нарощувати виробництво 737 Max після інциденту в січні 2024 року з лайнером авіакомпанії Alaska Airlines, у якого в повітрі відвалилися двері.

Загалом у січні-травні Boeing поставив клієнтам 220 літаків, Airbus — 243 лайнери.

З початку 2025 капіталізація Boeing зросла на 21,8%.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Пекін наказав китайським авіакомпаніям не приймати подальші постачання літаків Boeing Co. у рамках торгової війни, під час якої президент США Дональд Трамп запровадив мита у розмірі до 145% на китайські товари.

Стрімка суперечка між двома найбільшими економіками світу застала Boeing зненацька. Близько 10 літаків Boeing 737 Max готуються увійти до китайських авіапарків, у тому числі по два для China Southern Airlines, Air China і Xiamen Airlines, згідно з даними Aviation Flights Group.

Деякі літаки припарковані біля заводської бази Boeing в Сіетлі, інші знаходяться в центрі в Чжоушані на сході Китаю, згідно з веб-сайтом компанії.