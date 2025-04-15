Китай відмовляється від купівлі літаків Boeing

Пекін наказав китайським авіакомпаніям не приймати подальших постачань літаків Boeing Co. в межах торгової війни, під час якої президент США Дональд Трамп ввів мита в розмірі до 145% на китайські товари, пише Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

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Що відомо

Пекін також попросив китайських перевізників припинити будь-які закупівлі обладнання та деталей для літаків у американських компаній, повідомили джерела.

Наказ було віддано після того, як Китай на минулих вихідних оголосив про введення мит у відповідь у розмірі 125% на американські товари, повідомили джерела. Ці мита самі собою більш ніж подвоїли б вартість літаків і деталей, вироблених у США, що зробило б недоцільним для китайських авіакомпаній приймати літаки Boeing.

За словами джерел, уряд Китаю розглядає способи надання допомоги авіакомпаніям, які орендують літаки Boeing та стикаються з вищими витратами.

Акції американського авіавиробника впали на 4,6% на премаркеті на тлі новин про крок Китаю. Із початку року і до 14 квітня акції Boeing впали на 10%.

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Стрімка суперечка між двома найбільшими економіками світу застала Boeing зненацька. Близько 10 літаків Boeing 737 Max готуються увійти до китайських авіапарків, зокрема по два для China Southern Airlines, Air China та Xiamen Airlines, згідно з даними Aviation Flights Group.

Деякі з літаків припарковані біля заводської бази Boeing у Сіетлі, інші знаходяться у центрі в Чжоушані на сході Китаю, згідно з вебсайтом компанії.

За словами деяких джерел, оформлення документів на постачання та оплату деяких із цих літаків могли бути завершені до того, як 12 квітня набули чинності взаємні мита, оголошені Китаєм.

Boeing все ще має численні готові літаки на складі, які спочатку призначалися для китайських авіакомпаній. Американський виробник попередив, що ескалація торгового конфлікту може також пошкодити ланцюжкам поставок, які були серйозно напружені через пандемію і тільки недавно почали показувати ознаки повернення до норми.