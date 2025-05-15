США та Катар підписали угоду про економічне співробітництво на $1,2 трлн

Президент США Дональд Трамп підписав угоду з Катаром на $1,2 трлн. Про це пише Forbes.ua з посиланням на пресслужбу Білого дому.

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Трамп також оголосив про економічні угоди на загальну суму понад $243,5 млрд між США та Катаром, включаючи продаж літаків Boeing та двигунів GE Aerospace компанії Qatar Airways.

Очікується, що угоди «сприятимуть інноваціям та процвітанню майбутніх поколінь, зміцнять американське виробниче та технологічне лідерство та виведуть США на шлях нового «золотого віку», повідомив Білий дім

Зокрема, у Катарі були укладені низка угод. Boeing та GE Aerospace отримали замовлення від Qatar Airways, угоду на суму $96 млрд на придбання до 210 літаків Boeing 787 Dreamliner та 777X американського виробництва, оснащених двигунами GE Aerospace. Зазначається, що це найбільше замовлення Boeing на широкофюзеляжні літаки і найбільше замовлення на літаки 787.

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Згідно із повідомленням, компанія McDermott має міцні партнерські відносини з Qatar Energy у просуванні критичної енергетичної інфраструктури, з сімома активними проєктами вартістю $8,5 млрд. McDermott є єдиним постачальником офшорних компонентів для великого розширення виробництва СПГ у Катарі.

Parsons успішно виграла 30 проєктів вартістю до $97 млрд. Ці зобовʼязання сприяли значному зростанню компанії, підтримуючи тисячі робочих місць по всій території Штатів та зміцнюючи лідерство Америки у галузі передової інженерії та інновацій.

Quantinuum уклала угоду про спільне підприємство з Al Rabban Capital, відомою катарською компанією, про інвестування до $1 млрд в передові квантові технології та розвиток робочої сили в США.

Укладені 14 травня оборонні угоди закріплюють за Катаром закупівлю новітньої військової техніки у двох провідних оборонних компаній США.

Raytheon підписала угоду на $1 млрд про придбання Катаром можливостей боротьби з дронами. Ця угода робить Катар першим міжнародним замовником системи Raytheon Fixed Site для боротьби з безпілотними літальними апаратами.

General Atomics уклала угоду на суму близько $2 млрд на придбання Катаром системи безпілотних літальних апаратів MQ-9B.

США та Катар також підписали заяву про наміри щодо подальшого зміцнення партнерства в галузі безпеки, в якому позначені потенційні інвестиції на суму понад $38 млрд.​

Нагадаємо

У 2024 році товарообіг між США та Катаром становив $5,64 млрд, з яких $3,8 млрд становив експорт США, а $1,8 млрд — імпорт Катару.