Отримати посилку без черги: Укрпошта запроваджує нові правила

З 9 червня 2025 року клієнти, які приходять до Укрпошти лише по посилки, зможуть отримувати їх без черги. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на пресслужбу компанії.

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«Це рішення стало відповіддю компанії на відгуки клієнтів щодо черг, спричинених оплатою комунальних послуг», — йдеться у повідомленні.

Умови

Відтепер, якщо клієнт приходить до відділення Укрпошти тільки для отримання посилок і їхня кількість не перевищує п’яти одиниць, він може звернутися до оператора та має право на обслуговування поза чергою.

У компанії також зазначили, що рівень вчасно доставлених відправлень Укрпоштою наразі сягнув рекордних 98%, а решта 2% — це затримки через ворожі обстріли на Донеччині, Сумщині та Херсонщині.

«Світовим рівнем крутої доставки вважається 95%, а лідери ринку — FedEx та UPS — пишаються своїми 95−97%. Ми довго до цього йшли. Тепер ви можете бути впевнені, що ваше відправлення дістанеться адресата і це відбудеться чітко у строк», — коментує генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.