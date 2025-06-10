Аналітики знизили рейтинг акцій Tesla на тлі конфлікту Маска з Трампа

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Деталі

Аналітики Argus Research знизили рейтинг акцій із «купувати» до «тримати».

«Заглядаючи вперед, ми стурбовані тим, що словесна війна між президентом Трампом та Ілоном Маском, а також закінчення терміну дії кредитів на електромобілі можуть ще більше послабити попит на нові автомобілі Tesla», — написали вони.

Вони додали, що через суперечку між підприємцем та політиком акції Tesla, ймовірно, торгуються під впливом нефундаментальних факторів. Цю ж думку підтримали аналітики Baird, які знизили рейтинг акцій з «вище ринку» до «нейтрально».

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«Хоча у нас немає жодних вказівок на те, як можуть змінитися відносини між Трампом і Маском або що кожен з них робитиме, ми вважаємо, що ситуація додає невизначеності перспективам Tesla. Крім того, ми вважаємо, що це може посилити питання щодо шкоди бренду, який, як ми очікуємо, зберігатиметься доти, доки не з'являться стійкі докази зростання обсягів продажів автомобілів», — цитує Bloomberg аналітика Бена Калло.

На вечір 9 червня акції Tesla знижуються на 1,07% і торгуються на позначці $291,98 за папір, свідчать дані біржі NASDAQ. Усього з початку року котирування компанії знизилися на 27,7% до поточної ціни.

У Baird додали, що коментарі Ілона Маска про програму роботакс Tesla «занадто оптимістичні», аналітики вважають, що цей ажіотаж був врахований в акціях.

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Bloomberg зазначає, що зниження рейтингу від двох агентств наголошує на тому, що ринок найскептичніше серед компаній з великою капіталізацією налаштований саме до Tesla. Менше половини аналітиків, які відстежуються Bloomberg, рекомендують купувати акції, що є найслабшим показником серед найбільших компаній ринку.

Конфлікт із Трампом

5 червня конфлікт між главою Tesla Ілоном Маском та президентом США Дональдом Трампом став публічним. Трамп почав критикувати Маска на зустрічі з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцем у Білому домі. Пізніше суперечка перейшла до соціальних мереж. Трамп писав звинувачення на адресу Маска у своїй соцмережі Truth Social, Маск — у соцмережі X, яка належить компанії Маска xAI. На тлі цього капіталізація Tesla впала на $150 млрд за день.