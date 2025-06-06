Tesla зазнала рекордного падіння акцій через конфлікт Маска з Трампом

Публічна сварка між Ілоном Маском і президентом США Дональдом Трампом призвела до різкого обвалу акцій компанії Tesla, внаслідок чого її ринкова капіталізація впала на 152 мільярди доларів. Про це повідомляє Мінфін із посиланням на новину CNBC від 6 червня.

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Рекордне зниження вартості Tesla

Акції Tesla обвалилися на 14% за вечір, що стало найбільшим ударом по ринковій капіталізації компанії в її історії. Загальна вартість Tesla впала нижче 1 трильйона доларів і тепер становить 916 мільярдів доларів.

Водночас акції Trump Media and Technology Group Corp, за даними Reuters, знизилися на 8,04%, досягнувши 20,12 долара.

Деталі конфлікту між Маском і Трампом

Конфлікт розпочався після критики Маском законопроєкту Трампа про податки й витрати, який мільярдер назвав «огидною гидотою». На пресконференції в Білому домі Трамп висловив розчарування Маском і заявив, що той «просто збожеволів», додавши, що мільярдер «виснажувався» в Департаменті ефективності уряду (DOGE), і його «попросили піти».

У відповідь Маск у мережі Х заявив, що без нього «Трамп програв би вибори», а також звинуватив президента у причетності до справи Джеффрі Епштейна, стверджуючи, що це «справжня причина», чому записи не оприлюднені. Трамп, своєю чергою, закликав припинити державні субсидії та контракти Маска.