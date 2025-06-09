Warner Bros. Discovery розділиться на дві медіакомпанії

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 червня 2025, 16:15

Warner Bros. Discovery розділиться на дві медіакомпанії

Торги акціями Warner Bros. Discovery були припинені в понеділок, чекаючи важливого оголошення. Компанія розкрила плани розподілу на дві провідні медіакорпорації. Про це пише «Мінфін» із посиланням на investing.

Торги акціями Warner Bros.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Поділ призведе до створення двох окремих структур: Streaming & Studios та Global Networks. Цей поділ спрямовано підвищення потенціалу кожного бізнесу шляхом концентрації з їхньої відповідних сильних сторонах.

У Streaming & Studios увійдуть Warner Bros. Television, Warner Bros. Motion Picture Group, DC Studios, HBO та HBO Max. Цей підрозділ націлений на розширення HBO Max, який планується вивести на нові ринки до 2026 року, та досягнення щонайменше $3 мільярдів річної скоригованої EBITDA.

Global Networks включатиме глобальні розважальні, спортивні та новинні телевізійні мережі, такі як CNN та TNT Sports у США, а також цифрові продукти, включаючи Discovery+ та Bleacher Report. Цей сегмент нині охоплює понад 1,1 мільярда унікальних глядачів у 200 країнах та територіях та відомий своєю високою маржинальністю та сильною конверсією вільного грошового потоку.

Акціонери Warner Bros. проголосували проти виплати голові компанії $52 млн

Девід Заслав продовжить роботу президентом і генеральним директором Streaming & Studios, а Гуннар Віденфельс стане президентом і генеральним директором Global Networks.

Обидва збережуть свої поточні ролі у WBD до завершення поділу. Реструктуризація покликана забезпечити кожній компанії стратегічну гнучкість, необхідну для конкуренції в медіаландшафті, що швидко змінюється.

Рада директорів Warner Bros. Discovery під керівництвом Семюеля А. Ді П'яцца-молодшого вважає, що ця угода збільшить акціонерну вартість і є частиною їхніх зобов'язань щодо реалізації повної вартості активів компанії.

Обидві компанії добре фінансуватимуться: Warner Bros. Discovery ініціювала тендерні пропозиції для покращення свого боргового портфеля, підтримуваного мостовим фінансуванням у розмірі $17,5 мільярда від JP Morgan. Global Networks збереже до 20% частки у Streaming & Studios, яку планує монетизувати для покращення свого балансу.

Читайте також: Warner Bros. відмовилися від покупки Paramount

Очікується, що поділ буде завершено до середини 2026 за умови схвалення радою директорів Warner Bros. Discovery, податкових постанов та ринкових умов. Після оголошення акції зросли більш як на 10%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Александр Агафонов и 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами