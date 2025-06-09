Warner Bros. Discovery розділиться на дві медіакомпанії

Торги акціями Warner Bros. Discovery були припинені в понеділок, чекаючи важливого оголошення. Компанія розкрила плани розподілу на дві провідні медіакорпорації. Про це пише «Мінфін» із посиланням на investing.

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Деталі

Поділ призведе до створення двох окремих структур: Streaming & Studios та Global Networks. Цей поділ спрямовано підвищення потенціалу кожного бізнесу шляхом концентрації з їхньої відповідних сильних сторонах.

У Streaming & Studios увійдуть Warner Bros. Television, Warner Bros. Motion Picture Group, DC Studios, HBO та HBO Max. Цей підрозділ націлений на розширення HBO Max, який планується вивести на нові ринки до 2026 року, та досягнення щонайменше $3 мільярдів річної скоригованої EBITDA.

Global Networks включатиме глобальні розважальні, спортивні та новинні телевізійні мережі, такі як CNN та TNT Sports у США, а також цифрові продукти, включаючи Discovery+ та Bleacher Report. Цей сегмент нині охоплює понад 1,1 мільярда унікальних глядачів у 200 країнах та територіях та відомий своєю високою маржинальністю та сильною конверсією вільного грошового потоку.

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Девід Заслав продовжить роботу президентом і генеральним директором Streaming & Studios, а Гуннар Віденфельс стане президентом і генеральним директором Global Networks.

Обидва збережуть свої поточні ролі у WBD до завершення поділу. Реструктуризація покликана забезпечити кожній компанії стратегічну гнучкість, необхідну для конкуренції в медіаландшафті, що швидко змінюється.

Рада директорів Warner Bros. Discovery під керівництвом Семюеля А. Ді П'яцца-молодшого вважає, що ця угода збільшить акціонерну вартість і є частиною їхніх зобов'язань щодо реалізації повної вартості активів компанії.

Обидві компанії добре фінансуватимуться: Warner Bros. Discovery ініціювала тендерні пропозиції для покращення свого боргового портфеля, підтримуваного мостовим фінансуванням у розмірі $17,5 мільярда від JP Morgan. Global Networks збереже до 20% частки у Streaming & Studios, яку планує монетизувати для покращення свого балансу.

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Очікується, що поділ буде завершено до середини 2026 за умови схвалення радою директорів Warner Bros. Discovery, податкових постанов та ринкових умов. Після оголошення акції зросли більш як на 10%.