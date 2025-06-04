Акціонери Warner Bros проголосували проти виплати винагороди голові компанії $52 млн

Більшість акціонерів Warner Bros. Discovery (WBD) не підтримали виплату винагороди головному виконавчому директору компанії Девіду Заславу у розмірі $52 млн за минулий рік. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на Financial Times

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Проти проголосували власники 1,06 млрд акцій WBD, за — 724 млн. Financial Times зазначає, що результати голосування не є обов'язковими для виконання.

Рада директорів WBD заявила, що компанія «серйозно ставиться до результатів щорічного консультативного голосування щодо винагороди керівництва».

Заслав є одним із найбільш високооплачуваних топ-менеджерів у галузі. Для порівняння: голова Disney Боб Айгер заробив за минулий рік $41 млн, керівник Comcast Брайан Робертс — $34 млн.

WBD була утворена в 2021 році в результаті злиття WarnerMedia з Discovery Inc., яку очолював Заслав. З того часу ціна акцій компанії впала майже на 60%.

У грудні медіакомпанія анонсувала реорганізацію бізнесу, створивши два підрозділи: один займається лінійним телемовленням, а інший об'єднує активи у сфері стримінгу та кіновиробництва.

Аналітики відзначають, що WBD варто замислитися над поділом бізнесу, оскільки ринкова вартість стрімінгових та студійних активів може суттєво перевищити капіталізацію всієї компанії. Телевізійний сегмент продовжує втрачати клієнтів і зазнавати збитків, тоді як касові збори таких фільмів як «Майнкрафт у кіно» та «Грішники» випереджають прогнози ринку.