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28 лютого 2024, 12:36

Warner Bros. відмовились від купівлі Paramount

Одна з найбільших кіностудій у світі Warner Bros. Discovery відмовились від купівлі конкурента Paramount. Водночас в компаніях не виключають об'єднання потокових сервісів у майбутньому. Про це повідомляє CNBC.

Одна з найбільших кіностудій у світі Warner Bros.

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Керівники кіностудій почали обговорювати ймовірність злиття у січні, оскільки обидві компанії переживають не найкращі часи.

У п’ятницю акції Warner Bros. Discovery впали на 10% через те, що компанія не виправдала надій аналітиків щодо доходів. Акції впали на 47% за минулий рік і близькі до мінімуму за 52 тижні.

Paramount Global також торгується близько до 52-тижневого мінімуму, але фінансовий звіт компанія ще не показала.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
gucci
gucci
28 лютого 2024, 13:17
#
Я б в кіноіндустрію зараз не вкладався.
Хто може пояснити, які акції краще купити, в очікуванні великої війни? І як глобально зміниться грошова маса у разі війни Нато-Росія-Китай?
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