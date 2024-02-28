Warner Bros. відмовились від купівлі Paramount

Одна з найбільших кіностудій у світі Warner Bros. Discovery відмовились від купівлі конкурента Paramount. Водночас в компаніях не виключають об'єднання потокових сервісів у майбутньому. Про це повідомляє CNBC.

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Керівники кіностудій почали обговорювати ймовірність злиття у січні, оскільки обидві компанії переживають не найкращі часи.

У п’ятницю акції Warner Bros. Discovery впали на 10% через те, що компанія не виправдала надій аналітиків щодо доходів. Акції впали на 47% за минулий рік і близькі до мінімуму за 52 тижні.

Paramount Global також торгується близько до 52-тижневого мінімуму, але фінансовий звіт компанія ще не показала.

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