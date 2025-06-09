Трамп закликав ФРС знизити ставку одразу на 1 процентний пункт

Президент США Дональд Трамп закликав Федеральну резервну систему опустити базову процентну ставку відразу на 1 процентний пункт (п.п.), незважаючи на сильніші, ніж очікувалося, дані щодо американського ринку праці за травень. Про це написав Трамп у Truth Social.

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Деталі

«Занадто пізно» у ФРС — це катастрофа! — написав Трамп у Truth Social. — Незважаючи на нього, наша країна справляється відмінно. Знижуйте відразу на повний процентний пункт, це буде як ракетне пальне!".

«Інфляції зараз практично більше немає, проте якщо вона повернеться — підвищуйте ставку, щоб стримати її. Дуже просто! Він обходиться нашій країні в цілий стан. Вартість запозичень має бути набагато нижчою!», — написав Трамп.

У його пості також йдеться, що «Європа вже знизила ставку 10 разів, а ми жодного».

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Нагадаємо

ФРС знизила ставку на 1 в. з вересня минулого року, тоді як ЄЦБ 5 червня зменшив ставки у восьмий раз (на 0,25 в.п.) за цей цикл зниження (з червня 2024 р.).

Кількість робочих місць в економіці США у травні збільшилася на 139 тисяч, повідомило Мінпраці. Аналітики в середньому прогнозували зростання кількості робочих місць на 130 тисяч, за даними Trading Economics.

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За переглянутими даними, у квітні показник підвищився на 147 тисяч, а не на 177 тисяч, як повідомлялося раніше.

Безробіття в США в травні залишилося на рівні 4,2%, як і очікувалося.