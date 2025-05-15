Глава ФРС Пауелл попередив про волатильну інфляцію в майбутньому

Ситуація, що склалася в економіці США, вказує на те, що Федеральній резервній системі, можливо, доведеться зіткнутися з раптовими потрясіннями в сфері пропозиції в найближчі роки, заявив на конференції голова ФРС Джером Пауелл.

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Стратегія ФРС

За його словами, довгострокові відсоткові ставки зараз суттєво вищі, ніж у десятирічний період після глобальної фінансової кризи 2007−2008 років.

«Вищі реальні ставки також можуть відображати можливість того, що інфляція в майбутньому може виявитися більш волатильною, ніж у 2010-ті роки», — сказав він.

Ключова процентна ставка Федрезерва зараз знаходиться в діапазоні від 4,25 до 4,5%.

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Також Пауелл у своєму виступі торкнувся теми перегляду стратегії ФРС, яка проводиться кожні п'ять років. Чинна стратегія, що дозволяє центробанку допустити короткострокове перевищення цільового рівня інфляції в 2%, була прийнята в 2019 році, коли основним побоюванням для розвинених економік була дуже низька інфляція.

За словами Пауелла, нова стратегія враховуватиме досвід різкого прискорення інфляції в період після пандемії коронавірусу.

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Федрезерв зробить так, щоб нова стратегія «була стійкою до широкого спектру економічних умов та подій», сказав він.