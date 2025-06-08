Кількість електромобілів в Україні продовжує стрімко зростати — наразі їх зареєстровано вже понад 160 тисяч. З початку 2025 року автопарк «зеленого» транспорту поповнився більш ніж на 37 тисяч машин. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на пресслужбу Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ.
8 червня 2025, 10:24
В Україні кількість електромобілів перевищила 160 тисяч
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У ГСЦ МВС також нагадали, що для власників електрокарів передбачені особливі номерні знаки зеленого кольору, призначені виключно для автомобілів з електродвигуном (гібриди до цієї категорії не належать).
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Українцям також нагадали, що при першій державній реєстрації електрокарів не потрібно сплачувати пенсійний збір.
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Джерело: Мінфін
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