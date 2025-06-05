UniCredit отримав схвалення ЄС на пропозицію щодо купівлі Banco BPM

UniCredit SpA, у середу, 4 червня, після закриття ринку оголосив про отримання дозволу від Європейської комісії на публічну пропозицію обміну всіх звичайних акцій Banco BPM SpA Про це пише « Мінфін «із посиланням на Investing.

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Деталі

Комісія проінформувала UniCredit про завершення попереднього розгляду відповідно до Регламенту про іноземні субсидії, вирішивши не ініціювати поглибленого розслідування.

У результаті рішення Комісії угода авторизована та набуде чинності 4 червня 2025 року, згідно із заявою компанії.

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Дозвіл стосується публічної пропозиції обміну, висунутої UniCredit щодо акцій Banco BPM.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що уряд Італії схвалив заявку UniCredit на поглинання Banco BPM за 14 млрд євро ($16 млрд) за умови виконання низки вимог, у тому числі прискореного виходу з росії.