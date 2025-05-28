Компанії з ОАЕ запропонували викупити російські активи UniCredit

Три компанії з ОАЕ звернулися до міністерства фінансів Італії із пропозицією викупити російські активи банку UniCredit із значною знижкою, свідчить документ, вивчений Reuters.

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Що відомо

Дубайські інвестфонди Asas Capital та Mada Capital планують створити спеціальну структуру та об'єднатися з Inweasta — інвестиційною фірмою, яка вже працює на російському ринку.

Група Inweasta була заснована 2022 року екс-керівником компанії «А1» Андрієм Єлінсоном, пише агентство. Під управлінням групи активи більш як на $1 млрд.

Цей консорціум пропонує придбати російський бізнес UniCredit із 60-відсотковою знижкою від ринкової вартості.

Участь Inweasta має спростити угоду, оскільки компанія спеціалізується на вирішенні транскордонних суперечок, йдеться у тексті Reuters. Минулого року вона викупила російський страховий бізнес чеської групи PPF, отримавши схвалення Центробанку та підкомітету з іноземних інвестицій.

Нагадаємо

UniCredit публічно говорив про те, що поступово згортає операції, хоч і заперечує через Європейський суд загальної юрисдикції більш жорсткі терміни виходу, встановлені ЄЦБ. Тепер на італійський банк тисне і уряд країни, який вимагає покинути росію до середини січня як умову для схвалення пропозиції UniCredit про покупку місцевого конкурента Banco BPM.

2023 року суверенний інвестиційний фонд Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) Mubadala розглядав можливість придбання активу, але угода не відбулася. У лютому 2025 року UniCredit прозвітував про перевиконання плану зі згортання бізнесу в Росії за підсумками 2024-го.