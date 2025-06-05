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5 червня 2025, 16:33

JPMorgan планує надавати кредити під заставу криптовалютних ETF — Bloomberg

Найбільший банк США JPMorgan Chase & Co. планує дозволити своїм клієнтам у сфері торгівлі та управління капіталом використовувати деякі криптоактиви як заставу для отримання кредитів. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на Bloomberg.

Найбільший банк США JPMorgan Chase & Co.

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За інформацією джерел, знайомих із ситуацією, вже найближчими тижнями JPMorgan почне надавати фінансування під криптобіржові фонди (ETF). Першим таким активом стане iShares Bitcoin Trust від BlackRock Inc.

Цей крок є черговою спробою найбільших американських банків інтегруватися у криптоіндустрію після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа почала знімати регуляторні обмеження.

У деяких випадках JPMorgan також почне враховувати криптоактиви клієнтів з управління капіталом при оцінці їхньої загальної чистої вартості та ліквідних активів.

Це означає, що криптовалюти отримають такий самий статус, як акції, автомобілі чи предмети мистецтва, при розрахунку суми, яку клієнт може позичити під свої активи.

Речник JPMorgan відмовився коментувати цю інформацію.

JPMorgan був одним з перших великих банків, що почав використовувати технологію блокчейну для таких послуг, як платежі, і має серед своїх клієнтів криптобіржі, зокрема Coinbase.

Генеральний директор банку Джеймі Даймон тривалий час скептично ставився до самих криптовалют. На травневому дні інвестора він заявив, що не є прихильником біткоїна, але JPMorgan дозволить клієнтам його купувати.

Зміни для клієнтів та ринку

У сфері управління капіталом ці зміни стосуються всіх клієнтів банку по всьому світу, охоплюючи різні рівні достатку — від роздрібних клієнтів до заможних осіб.

Великі банки цього року активно розробляють плани щодо надання клієнтам доступу до криптовалют, реагуючи на зростаючий попит клієнтів та більш сприятливе регуляторне середовище.

Конкурент Morgan Stanley, за даними Bloomberg, минулого місяця працював над планом додавання торгівлі криптовалютами на свою платформу E*Trade.

Раніше банк дозволяв деяким клієнтам використовувати їхні крипто-ETF як заставу лише в окремих випадках. Очікується, що після впровадження цих змін будуть включені й інші крипто-ETF.

Спотові біткоїн-ETF були представлені в США в січні 2024 року та зросли до загальної суми 128 мільярдів доларів, що робить їх одним з найуспішніших запусків за всю історію.

Тим часом сама криптовалюта стрімко зросла з моменту перемоги Трампа на президентських виборах минулого листопада, досягнувши історичного максимуму в $111 980 у травні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у травні 2025 року JPMorgan провів свою першу транзакцію у публічному блокчейні. Угода відбулася за участі проєктів Chainlink та Ondo Finance.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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