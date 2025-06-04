Держагентство PlayCity позбавило ліцензії онлайн-казино Pin-Up

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Ліквідація казино з російськими зв’язками є одним із головних пріоритетів PlayCity, заявили в агентстві. Зазначається, що раніше видача ліцензій залежала від рішень окремих осіб, що робило цей процес одним із найбільш корумпованих у сфері азартних ігор.

PlayCity запроваджує автоматизацію, щоб усунути людський фактор і забезпечити прозорість та контрольованість галузі.

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У держагентстві наголосили, що це перший крок до створення чесного та прозорого ринку грального бізнесу, де не буде місця компаніям, пов’язаним із країною-агресором.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про завпровадження санкцій проти власника російського казино Pin-Up Дмітрія Пуніна та повʼязаних із казино компаній.

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