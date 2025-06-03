Продаж Tesla у Франції впав до мінімуму за майже три роки

Продаж електричних автомобілів Tesla у Франції впав до мінімуму з липня 2022 року. Про це пише Bloomberg .

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Деталі

У травні автовиробник продав лише 721 автомобіль Tesla, що на 67% менше, ніж роком раніше. Загалом реєстрації електрокарів Tesla були найнижчими з липня 2022 року, попри те, що компанія випустила оновлену версію свого найпопулярнішого автомобіля Model Y.

Зазначається, що акції Tesla впали на цілих 2,3% до початку регулярних торгів у понеділок. Загалом з початку року акції виробника електричних авто впали на 14%.

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Падіння продажу в Європі

Нагадаємо, раніше «Мінфін» писав, що продажі американської компанії-виробника електрокарів Tesla в Європі впали на 49% у квітні порівняно з роком раніше.

Квітневі продажі в Європейському Союзі, Великій Британії та Європейській асоціації вільної торгівлі впали до 1,07 млн ​​автомобілів після зростання на 2,8% у березні.

Серед найбільших ринків в ЄС — Іспанії та Італії — загальні продажі автомобілів зросли на 7,1% і 2,7% відповідно, тоді як у Франції та Німеччині вони впали на 5,6% і 0,2%.

У Великій Британії реєстрація автомобілів впала на 10,4%.

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