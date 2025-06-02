Tesla стрімко наростила продажі в Норвегії: у травні було зареєстровано 2600 нових авто, що на 213% більше, ніж за той самий період торік. Про це пише Reuters.
2 червня 2025, 16:37
Продажі Tesla в Норвегії злетіли більше ніж утричі
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Головним драйвером став оновлений електричний SUV Model Y, який залишається найпопулярнішим авто країни вже третій рік поспіль.
З початку 2025 року продажі Tesla в Норвегії зросли на 8,3% у порівнянні з першим півріччям 2024-го. Загалом частка електрокарів на ринку країни досягла 92,7%, що наближає Норвегію до цілі повністю відмовитися від бензинових і дизельних авто.
Tesla стимулює попит за рахунок безвідсоткових кредитів для покупців Model Y у Норвегії та низці інших країн — пропозиція діє до кінця червня.
Джерело: Мінфін
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