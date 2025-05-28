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28 травня 2025, 8:34

Продажі Tesla у Європі падають четвертий місяць поспіль

Продажі американської компанії-виробника електрокарів Tesla в Європі впали на 49% у квітні порівняно з роком раніше. Про це пише Reuters.

Продажі американської компанії-виробника електрокарів Tesla в Європі впали на 49% у квітні порівняно з роком раніше.
Фото: depositphotos

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Продажі Tesla в Європі

Продажі Tesla в Європі падають уже четвертий місяць поспіль через негативну реакцію на політичні погляди її генерального директора Ілона Маска та загострення конкуренції з боку європейських і китайських гравців.

Частка Tesla на європейському ринку впала до 0,7% з 1,3% рік тому.

За даними Європейської асоціації автовиробників (ACEA), загальні продажі автомобілів у Європі впали на 0,3%.

Читайте також: Попит на нові авто в ЄС зріс на 1,3% у квітні: Гібриди та електромобілі лідирують

Квітневі продажі в Європейському Союзі, Великій Британії та Європейській асоціації вільної торгівлі впали до 1,07 млн ​​автомобілів після зростання на 2,8% у березні.

Серед найбільших ринків в ЄС — Іспанії та Італії — загальні продажі автомобілів зросли на 7,1% і 2,7% відповідно, тоді як у Франції та Німеччині вони впали на 5,6% і 0,2%.

У Великій Британії реєстрація автомобілів впала на 10,4%.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+15
Три літри
Три літри
28 травня 2025, 8:59
#
Скінчився хайп, на додачу почався новий хайп проти нациста який очолює компанію. На додачу китайці навіть ще до того як Трумп зайняв посаду президента дуже вклалися в захоплення ринку через що ЄС навіть ввів проти них санкції у вигяді мит. І все одно китайські авто залишаются прибавливою пропозицією і потропляють в огляди британських та польських автоблогерів, хоча частина їх аутидорії і фиркає від цього.

Ось і результат: зірка та смерть Хоакіна Маска.
+
0
Три літри
Три літри
28 травня 2025, 9:04
#
Ну і особиста думка: Тесла не відповідає формату європейського авто, принаймі такого яке зазвичай продаєтся в Європі. Велике, обмежене в наповненні (це як раз норма в США, але не в Європі).
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0
neverice
neverice
28 травня 2025, 10:46
#
Як виявилось — це доволі неоднозначно. Топ по продажам у квітні - Skoda Elroq, ID3, ID7, ID4, EV3. З яких лише ID3 відповідає «класичному» європейському авто. Інші - це кросовери різного розміру. А ID7 взагалі здоровезний седан
+
0
Я_ __
Я_ __
28 травня 2025, 9:08
#
«Продажі Tesla у Європі падають четвертий місяць поспіль»

Хайль фюpep Маск! Від серця до Марсу!))
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