Invest Talk Summit 2025: Підсумки події, що об’єднала інвесторів України

24 травня Київ не спав — після чергової нічної атаки столиця майже не спала і прокинулась з тривожними новинами. Проте, попри обставини, одна з найважливіших подій у сфері фінансів та інвестицій таки відбулась. Invest Talk Summit , організований порталами Minfin.com.ua та Finance.ua, зібрав десятки спікерів і сотні учасників офлайн та онлайн. Захід не скасували, не перенесли — навпаки, провели з чітким меседжем: інвестори в Україні — не лише про гроші, а про силу, витримку і стратегію майбутнього.

Ключові теми з поправкою на Трампа

Цей саміт був про реальність. Не про теорії і не про сподівання, а про те, що справді відбувається з грошима, ринками, курсами, активами. Експерти не приховували складнощів — навпаки, розкладали виклики на деталі і пропонували конкретні стратегії.

Макроекономічна панель задала тон події: як зміниться курс гривні? Що чекає на долар після виборів у США? Як реагувати інвестору на нові глобальні тренди? Експерти ICU, зокрема Олександр Мартиненко, говорили просто і предметно — без прикрас. Більш детальніше з цією темою можете ознайомитися у цій статті.

Інвестиції у землю, які ще недавно здавались складним активом, прозвучали по-новому. Zeminvest разом з економістами пояснили: навіть в умовах війни цей ринок залишається джерелом стабільного доходу та детально описали фактори впливу на ринок. Про те, чи стане 2025 рік переломним для ринку землі в Україні читайте тут.

Олександра Нікітіна вийшла на сцену не лише як адвокатка, а як «рятівниця» капіталів. Її виступ був про те, як легко втратити через незнання податкового законодавства — і як цього уникнути.

Не менш потужною стала дискусія про криптовалюти та нестандартні активи. Говорили відверто — про мемкоїни, аірдропи, NFT, колекційне мистецтво. Спікери Михайло Пацан і Роман Кушнір довели: навіть на нестабільних активах можна будувати прибуткові моделі, якщо діяти з головою.

Кульмінацією стали історії про успіхи та провали інвесторів. Серед спікерів — Олесь Вареник, Олена Набатова та інші практики, які чесно поділилися «факапами» і висновками. Це був момент, коли вся зала слухала в тиші — бо кожна історія здавалася знайомою, а кожен урок — особистим.

Особливе місце на саміті посіла благодійність. Протягом дня було проведено аукціон, який зібрав 35 000 грн на потреби мобільного військового госпіталю. Учасники активно долучались, донатили, підтримували. Це був ще один доказ: інвестори — це не лише про капітал, а й про цінності.

Партнери саміту

Генеральний партнер ICU — незалежна інвестиційна група, лідер ринку брокерських, депозитарних та управлінських послуг.

Свого спікера та лектор на курсі «Опціони для портфельного інвестора», Богдана Сидоренко, підтримав Біржовий університет — центр з курсами 5 рівнів складності, де професійно навчають українців заробляти на фондовому ринку.

Партнер із земельних інвестицій — Zeminvest, який гарантує дохідність і супровід у сфері управління земельними активами.

Invest Talk Summit вже давно перестав бути просто конференцією. Це — щорічна точка збору для українських інвесторів, місце сили, знань і рішень. Тут народжуються ідеї, будується стратегія, закладається впевненість у завтрашньому дні.