Українці втрачають 15 мільярдів гривень на рік через недовіру до ОВДП — ICU

Українці щорічно втрачають близько 15 млрд грн, обираючи банківські депозити замість облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Про це заявив керуючий активами в компанії групи ICU — Апінвест Владислав Свистунов під час Invest Talk Summit, що відбувся у Києві 24 травня.

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Він наголосив на значному потенціалі ОВДП, який досі не використовується повною мірою.

За даними статистики, 300 млрд гривень українських заощаджень розміщені на строкових депозитах у банках. При цьому, значна частина цих коштів могла б приносити набагато більший дохід, якби була інвестована в ОВДП.

Свистунов пояснює, що попри поширену думку про те, що банки використовують кошти вкладників для кредитування населення, лише 8% їхніх активів спрямовуються на цю мету.

Натомість третина активів банків інвестується саме в ОВДП. Це створює парадоксальну ситуацію: громадяни вкладають гроші в банки під 13% (які після оподаткування перетворюються на 10%), тоді як могли б вкласти їх безпосередньо в ОВДП під 15% річних. Ця різниця в дохідності і призводить до щорічних втрат у розмірі 15 млрд грн.

Чому українці ігнорують ОВДП

За словами Свистунова, основною причиною такої ситуації є недовіра та сумніви громадян щодо ОВДП. Банки ж, навпаки, впевнено вкладають в них значні кошти, оскільки добре розуміють їхні переваги та гарантії.

Поширені міфи та побоювання

Гарантії: На відміну від банківської системи, де інформація про ваші кошти зберігається лише банком, власність на ОВДП реєструється безпосередньо Національним банком України (НБУ). Це забезпечує ще більшу надійність, оскільки НБУ гарантує збереження ваших прав та погашення облігацій від імені держави.

Дефолт: Ризик дефолту за внутрішнім боргом є вкрай низьким. Уряд, що випускає облігації у власній валюті, має можливість у разі потреби підвищити податки або навіть додрукувати гроші, щоб виконати свої зобов'язання. Історія України, зокрема реструктуризація зовнішнього боргу минулого року, не має прямого відношення до внутрішнього боргу.

Девальвація: Побоювання щодо девальвації гривні є обґрунтованими з огляду на історію, але статистика показує іншу картину. За останні 10 років, лише у трьох випадках (війна 2015 року, війна 2022 року та COVID-19 у 2020 році) ОВДП показали гірший результат порівняно зі зростанням курсу долара. У всіх інших випадках ОВДП демонстрували кращу дохідність. Загалом, інвестиції в ОВДП за цей період (останні 10 років) примножили капітал у п'ять разів, тоді як девальвація склала 2,5 раза.

«Навіть якщо порахувати чисту прибутковість — це приблизно 5% річних у доларі. Це враховуючи дві війни і глобальну пандемію. І ви все одно залишилися б у солідному плюсі», — зазначив Свистунов.

У періоди стабільності дохідність гривневих ОВДП може сягати 13−15% у доларі, що при нинішній ревальвації гривні фактично означає 15−16% у доларі.

Унікальна можливість

Свистунов пояснює, що нинішня ситуація з ОВДП — це наслідок того, що фінансовий ринок України ще не повністю розвинений. Саме тому з'явилася унікальна можливість отримувати понад 10% річних у доларах на найбільш надійних і ліквідних інструментах, як-от ОВДП. Проте рано чи пізно, це закінчиться.

За його словами, через 10 років українці з сумом згадуватимуть про можливість отримувати 15−18% річних за ОВДП, так само як сьогодні ностальгують за 10-відсотковими доларовими депозитами на початку 2000-х.

Про Invest Talk Summit

24 травня 2025 року в Києві відбулась конференція Invest Talk Summit. Організатором події виступили minfin.com.ua та finance.ua.

Понад 25 запрошених спікерів Invest Talk Summit упродовж дев’яти годин обговорювали таки теми: торговельні війни, падіння глобальних фондових ринків, економічна невизначеність і нові геополітичні виклики та як приватному інвестору у таких умовах зберегти свої гроші та примножити капітал.