2025 рік: Чи стане він переломним для ринку землі в Україні — прогноз від Zeminvest

2025 рік може стати переломним для ринку сільськогосподарських земель, зокрема завдяки значному зростанню попиту та потенційному виходу на ринок іноземних інвесторів. Про це заявив Олександр Чорний, співзасновник Zeminvest , Dobrozem та «Першого земельного інвестиційного фонду» під час Invest Talk Summit, що відбувся у Києві 24 травня.

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З моменту відкриття ринку землі у 2021 році, незважаючи на складні умови та повномасштабну війну, ціна на землю демонструє стабільне зростання. Середньозважена ціна, яка на старті коливалася від $1 200 до $1 600 за гектар, сьогодні становить $2 200-$2 300.

За словами Чорного, це свідчить про стресостійкість аграрного сектору та незмінний інтерес до землі як базового активу.

Відкладений попит та зростання цін

Одним із ключових факторів, що визначатимуть динаміку ринку, є значний відкладений попит. Хоча ринок проторгувався лише на 3% від прогнозованих 5% (що становить близько 1 мільйона гектарів), багато потенційних інвесторів чекають закінчення війни та більш зрозумілих умов. Це формує так званий «ринок продавця», де попит перевищує пропозицію якісної землі.

«Після закінчення війни ми відчуваємо, що стикнемося зі значним зростанням попиту, що призведе до зростання ціни», — прогнозує Чорний.

Він зазначає, що в майбутньому на продаж може виходити земля з відносно нижчою поточною орендною дохідністю, але паралельно зростатиме й орендна плата, хоча й із запізненням на рік-два.

Фактори впливу на ринок у 2025 році

За його прогнозами, на ціну та динаміку ринку землі у найближчій перспективі впливатимуть декілька факторів:

Інституційне формування ринку: Ринок інвестування в сільськогосподарську землю стає більш організованим, з'являються інвестиційні стратегії, законодавчі практики та інфраструктура.

Ринок інвестування в сільськогосподарську землю стає більш організованим, з'являються інвестиційні стратегії, законодавчі практики та інфраструктура. Активізація агрохолдингів: З відкриттям другого етапу земельного ринку у 2024 році, який дозволив юридичним особам та фізичним особам купувати до 10 000 гектарів, спостерігається пожвавлення з боку агропідприємств. 2024 рік був фінансово успішним для агровиробників, що дозволило їм частіше купувати землю, посилюючи тиск на пропозицію.

З відкриттям другого етапу земельного ринку у 2024 році, який дозволив юридичним особам та фізичним особам купувати до 10 000 гектарів, спостерігається пожвавлення з боку агропідприємств. 2024 рік був фінансово успішним для агровиробників, що дозволило їм частіше купувати землю, посилюючи тиск на пропозицію. Можливості для іноземних інвесторів: Хоча наразі закон України забороняє участь іноземців у купівлі сільськогосподарської землі, рух України до Євросоюзу та обговорення закону про подвійне громадянство можуть призвести до виходу іноземців на ринок у середньостроковій перспективі. Це значно посилить конкуренцію та тиск на ціну.

Хоча наразі закон України забороняє участь іноземців у купівлі сільськогосподарської землі, рух України до Євросоюзу та обговорення закону про подвійне громадянство можуть призвести до виходу іноземців на ринок у середньостроковій перспективі. Це значно посилить конкуренцію та тиск на ціну. Доступне кредитування: Наразі банки неохоче кредитують купівлю сільськогосподарської землі. Проте, очікується, що з часом Нацбанк та комерційні банки розроблять більш доступні механізми кредитування, що також вплине на попит та пропозицію.

Таким чином, 2025 рік обіцяє бути динамічним для українського ринку землі, з потенціалом значного зростання цін та подальшого розвитку інвестиційних можливостей.

Про Invest Talk Summit

24 травня 2025 року в Києві відбулась конференція Invest Talk Summit. Організатором події виступили minfin.com.ua та finance.ua.

Понад 25 запрошених спікерів Invest Talk Summit упродовж дев’яти годин обговорювали таки теми: торговельні війни, падіння глобальних фондових ринків, економічна невизначеність і нові геополітичні виклики та як приватному інвестору у таких умовах зберегти свої гроші та примножити капітал.