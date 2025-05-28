Кияни заборгували за електроенергію 1,2 млрд грн

Заборгованість споживачів електроенергії в Києві за січень-березень 2025 року зросла до 1,2 млрд грн, тоді як у першому кварталі минулого року вона становила 995 млн грн. Про це повідомили в електропостачальній компанії Yasno, передає «Укрінформ».

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При цьому в клієнтів, котрим було припинено електропостачання, середня сума боргів зменшилася з 10,8 тис. грн до 7 тис. грн порівняно з 2024 роком.

У компанії наголошують, що враховуючи постійне збільшення потреб у коштах на відновлення енергооб'єктів та підготовку до наступного опалювального сезону, котра стартує одразу по завершенню попереднього, така тенденція може мати негативні наслідки".

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«Важливо розуміти, що частина коштів, закладених у тариф, йде на експлуатацію та ремонт електромереж. Тому ігнорування оплат населенням несе ризики щодо якісної підготовки їх до наступного опалювального сезону», — пояснює електропостачальник.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що загальний борг киян за спожиті послуги опалення та гарячого водопостачання перевищує 7 млрд грн.