У квітні 2025 року кількість реєстрацій нових легкових авто в ЄС збільшилась в річному обчисленні на 1,3% — до 925 358 од. Про це свідчать дані Європейської асоціації автовиробників (ACEA), повідомляє Укравтопром.
27 травня 2025, 16:35
Попит на нові авто в ЄС зріс на 1,3% у квітні: Гібриди та електромобілі лідирують
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Позитивну динаміку знову продемонстрували лише такі сегменти авторинку, як електромобілі (BEV) та гібриди (HEV і PHEV). Причому, гібриди (HEV) охопили найбільшу частку ринку нових легковиків — близько 35%.
Реєстрація нових автомобілів в ЄС за джерелом живлення:
- Гібриди (HEV) — 320 725 (+21%);
- Бензинові авто — 261 709 од. (-21%);
- Електромобілі (BEV) — 145 341 од. (+34%);
- Дизельні авто — 88 974 (-24%);
- Плагін-гібриди — 81 554 (+31%);
- Інші — 27 055 (-11%).
З початку року в країнах ЄС було зареєстровано понад 3,6 млн нових авто, що на 1,2% менше, ніж торік.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
Чистих електромобілів вже продається в два рази більше, ніж дизельних. На ринку ЄС, який всі вважали «нецікавим» для електрокарів. І це при тому, що ціна на них доволі кусюча досі. Що буде, коли ціни зрівняються з ДВЗ, цілком прогнозовано.
А всі продані BEV/PHEV/HEV — це зниження споживання нафти. Мінус дві тонни нафти на рік на кожен проданий електрокар. Мінус тонна — на кожен проданий гібрид. І це зниження накопичується з року в рік, поки машини на ходу.