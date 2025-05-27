Попит на нові авто в ЄС зріс на 1,3% у квітні: Гібриди та електромобілі лідирують

У квітні 2025 року кількість реєстрацій нових легкових авто в ЄС збільшилась в річному обчисленні на 1,3% — до 925 358 од. Про це свідчать дані Європейської асоціації автовиробників (ACEA), повідомляє Укравтопром.

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Позитивну динаміку знову продемонстрували лише такі сегменти авторинку, як електромобілі (BEV) та гібриди (HEV і PHEV). Причому, гібриди (HEV) охопили найбільшу частку ринку нових легковиків — близько 35%.

Реєстрація нових автомобілів в ЄС за джерелом живлення:

Гібриди (HEV) — 320 725 (+21%);

Бензинові авто — 261 709 од. (-21%);

Електромобілі (BEV) — 145 341 од. (+34%);

Дизельні авто — 88 974 (-24%);

Плагін-гібриди — 81 554 (+31%);

Інші — 27 055 (-11%).

З початку року в країнах ЄС було зареєстровано понад 3,6 млн нових авто, що на 1,2% менше, ніж торік.

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