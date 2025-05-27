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27 травня 2025, 16:35

Попит на нові авто в ЄС зріс на 1,3% у квітні: Гібриди та електромобілі лідирують

У квітні 2025 року кількість реєстрацій нових легкових авто в ЄС збільшилась в річному обчисленні на 1,3% — до 925 358 од. Про це свідчать дані Європейської асоціації автовиробників (ACEA), повідомляє Укравтопром.

У квітні 2025 року кількість реєстрацій нових легкових авто в ЄС збільшилась в річному обчисленні на 1,3% — до 925 358 од.
Фото: pixabay.com

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Позитивну динаміку знову продемонстрували лише такі сегменти авторинку, як електромобілі (BEV) та гібриди (HEV і PHEV). Причому, гібриди (HEV) охопили найбільшу частку ринку нових легковиків — близько 35%.

Реєстрація нових автомобілів в ЄС за джерелом живлення:

  • Гібриди (HEV) — 320 725 (+21%);
  • Бензинові авто — 261 709 од. (-21%);
  • Електромобілі (BEV) — 145 341 од. (+34%);
  • Дизельні авто — 88 974 (-24%);
  • Плагін-гібриди — 81 554 (+31%);
  • Інші — 27 055 (-11%).

З початку року в країнах ЄС було зареєстровано понад 3,6 млн нових авто, що на 1,2% менше, ніж торік.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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neverice
neverice
27 травня 2025, 18:06
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Що називається, собака гавкає, а караван іде.
Чистих електромобілів вже продається в два рази більше, ніж дизельних. На ринку ЄС, який всі вважали «нецікавим» для електрокарів. І це при тому, що ціна на них доволі кусюча досі. Що буде, коли ціни зрівняються з ДВЗ, цілком прогнозовано.
А всі продані BEV/PHEV/HEV — це зниження споживання нафти. Мінус дві тонни нафти на рік на кожен проданий електрокар. Мінус тонна — на кожен проданий гібрид. І це зниження накопичується з року в рік, поки машини на ходу.
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